David Torres 29 AGO 2026 - 11:19h.

Sólo Pablo Fornals había recuperado más balones que él esta temporada

Guido Rodríguez enciende las alarmas en Paterna: baja para Riazor y más

Compartir







ValenciaLa lesión de Guido Rodríguez supone un contratiempo importante para el Valencia CF. El argentino se ha convertido en una pieza capital para Carlos Corberán desde su llegada en enero y su ausencia ante el Deportivo obligará al técnico a buscar una alternativa en una posición en la que el campeón del mundo se ha ganado el sitio. Guido lo ha jugado prácticamente todo con Corberán cuando ha estado disponible y su rendimiento desde que aterrizó en Mestalla explica por qué el club apostó por su continuidad. El capitán, antes in pectore, ahora con brazalete, es prácticamente insustituible para Corberán.

Guido llegó al Valencia CF el pasado mes de enero procedente del West Ham y terminó la temporada con 16 partidos disputados y 1.308 minutos, además de cuatro goles. Fue uno de los mejores jugadores del equipo en la segunda vuelta y terminó convertido en una pieza fundamental para Corberán, que hizo toda la fuerza del mundo para que el Valencia CF lo fichara en propiedad este verano, como así fue.

Un dato que retrata su importancia

La importancia de Guido es clave a todos los niveles: por lo que representa para el vestuario, pero también por su labor sobre el campo. Solo Pablo Fornals, del Real Betis, ha sumado más recuperaciones y cortes de balón en estas dos primeras jornadas de LaLiga 2026/27: 24, por las 20 de Guido Rodríguez, que se reparten en 14 robos de balón y seis anticipaciones.

Ese dato define perfectamente qué pierde el Valencia. Guido no es únicamente el jugador que ocupa el espacio por delante de los centrales: es quien lee la jugada, corta la transición y devuelve la posesión. Su capacidad para ganar duelos y anticiparse permite además que los futbolistas más ofensivos jueguen unos metros por delante.

El equilibrio de Corberán

La importancia del argentino va más allá de las estadísticas. Corberán pierde a su ancla, al futbolista que ordena al equipo cuando tiene el balón y, sobre todo, cuando lo pierde. No es casualidad que el Valencia trabajara desde la primavera para asegurarse su continuidad y que el club lo convirtiera en una de las piezas sobre las que construir el proyecto. Ahora, una lesión le obliga a parar justo cuando había vuelto a demostrar que es uno de los futbolistas más difíciles de sustituir de la plantilla.

Las alternativas de Corberán para cubrir su baja

Para cubrir la ausencia de Guido Rodríguez, Corberán maneja varias alternativas. La primera pasa por Pepelu, adelantando su posición desde el puesto de tercer central al pivote, una demarcación que conoce perfectamente y en la que ha desarrollado prácticamente toda su carrera.

Otra opción es Aliou Dieng, un futbolista de un perfil más físico y defensivo, con capacidad para abarcar mucho terreno, aunque menos creativo y con menos capacidad asociativa que Guido. La tercera posibilidad pasa por utilizar a los dos juntos y modificar el dibujo, con Pepelu y Dieng compartiendo el centro del campo, una fórmula que permitiría mantener músculo y equilibrio, aunque obligaría a Corberán a modificar la estructura que venía utilizando.