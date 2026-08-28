David Torres 28 AGO 2026 - 12:37h.

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ValenciaEl problema de jugar tres partidos en una semana se ha hecho latente a las primeras de cambio. Ante el Celta cayó Justin De Haas con un esguince de tobillo y contra el Real Betis ha sido Guido Rodríguez el que ha tenido problemas musculares que le impidieron acabar el partido (fue sustituido en el 88 por Aliou Dieng) y que hicieron que, en la vuelta al trabajo, no saltara al campo junto al resto de sus compañeros.

En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque, el argentino se ha sometido a diversas pruebas para conocer el alcance de su lesión que dictaminarán cuánto tiempo está de baja para el equipo pero, de momento, es baja para Riazor y el quebradero de cabeza para el técnico es evidente. No en vano, el argentino es su cerebro, su capitán general, el que le da sentido a todo el juego.

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Sin Guido, el técnico casi se verá obligado a cambiar el dibujo ya que no le sobran pivotes en el equipo y podría recuperar la línea de cuatro adelantando a Pepelu al doble pivote junto a Javi Guerra o Ugrinic.

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Tampoco ha salido a entrenar con el resto del grupo Luis Rioja, pero sí Diakhaby, cuyo rendimiento en varios partidos seguidos genera dudas porque viene de siete meses de inactividad. Por fortuna, el técnico ha podido contar con Arnau Martínez a pleno rendimiento y no es descabellado pensar que se estrene en Riazor, porque Maffeo está recién llegado y viene de ser titular ante el Betis.

A estas ausencias se suman las ya conocidas de Foulquier, Copete, Sergi Canós y Diego López. Sin duda, un nuevo rompecabezas para el técnico de Cheste que ve como el inicio de LALIGA, del que tanto se quejó a preguntas de ElDesmarque, empieza a restarle potencial.