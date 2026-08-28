Posibles alineaciones Deportivo - Valencia CF para la Jornada 3 de LALIGA

David Torres Valencia, 28 AGO 2026 - 07:29h.

Corberán hará rotaciones para afrontar el tercer partido en una semana

Aparecen pintadas en Riazor que reflejan el divorcio entre el club y parte de su afición antes de recibir al Valencia CF

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El Valencia CF visita este domingo, en la tercera jornada de Liga, al Deportivo en Riazor, un estadio en el que sumó en tres de las últimas cuatro temporadas que el equipo coruñés estuvo en Primera con, por ese orden, una derrota, dos empates y una última victoria por 1-2. El último partido que los valencianistas jugaron en Riazor fue en la jornada 19 de la temporada 2017-18, el 13 de enero de 2018, cuando el Valencia entrenado por Marcelino García Toral era tercero con 37 puntos, mientras que el Deportivo de Cristóbal Parralo era décimo séptimo con 16 puntos.

El partido llega ya con un punto de necesidad para los visitantes, que se encontrarán con un ambiente enrarecido en las gradas por el divorcio de parte de la afición con la directiva. Los gallegos llevan dos puntos, merced a dos empates, y los valencianistas uno, tras la igualada en la primera jornada contra el Celta. Los dos necesitan estrenarse ya.

El posible once del Dépor

El extremo Adama Traoré completó este jueves su primer entrenamiento como futbolista del Deportivo, con el que podría debutar el próximo domingo frente al Valencia en Riazor en LaLiga EA Sports. Sería la gran novedad, aunque no se le espera en ningún caso de inicio.

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El posible once del Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Loureiro; Altimira, Mario, Amatucci, Quagliata; Asp Jensen; Aubameyang, Yeremay o Luismi Cruz.

El posible once titular del Valencia CF

Más complicado lo tiene Carlos Corberán, al que se le acumulan las bajas: Justin De Haas fue el último en caer. El central se suma a las ausencias ya conocidas de Sergi Canós, Copete, Diego López, Foulquier y Alberto Marí, que ha rescindido su contrato. Por el contrario, Arnau Martínez ya se entrenó el jueves, llega rodado y no es descabellado que pudiera jugar de inicio si, como parece, Corberán mantiene el 1-5-3-2 y da descanso a Diakhaby.

Las rotaciones para el técnico de Cheste son obligadas al afrontar su tercer partido de la semana y afectarán a todas las líneas.

De inicio, el Valencia CF podría salir con: Dimitrievski; Gayà, Arnau Martínez, Pepelu, Tárrega, Maffeo; Guido, Ugrinic, Guerra, Rioja y Sadiq