Alberto Marí rescinde su contrato con el Valencia CF: hueco libre para un fichaje

David Torres 27 AGO 2026 - 13:33h.

El jugador estudia ofertas de España y del extranjero; el club hace hueco a un fichaje en ataque

Lesión de Alberto Marí: qué tiene, parte médico y tiempo de baja tras pasar por el quirófano

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ValenciaAlberto Marí pondrá punto final a su etapa en el Valencia CF. El delantero rescindirá su contrato con el club de Mestalla y quedará libre para negociar su incorporación a cualquier equipo, poniendo fin a una relación marcada en los últimos años por la desgracias de las lesiones y las cesiones en busca de reencontrar su mejor nivel. El atacante alicantino tenía contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2027, después de que ambas partes acordaran ampliar su vinculación en el verano de 2025. Aquella renovación se produjo antes de su cesión al Mirandés, con la intención de que el futbolista pudiera recuperar sensaciones en LaLiga Hypermotion y demostrar que todavía tenía sitio en el proyecto valencianista.

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Rescinde, espacio para fichajes

Sin embargo, su aventura en Miranda de Ebro tampoco tuvo el desenlace esperado. Marí había recuperado protagonismo e incluso volvió a marcar después de seis meses sin hacerlo, pero una nueva lesión muscular volvió a frenar su progresión. En marzo de 2026 tuvo que pasar por el quirófano por segunda vez. Esta vez por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una dolencia que le hizo perderse lo que restaba de temporada y de la cual sigue recuperándose, momento en el que, como ha avanzado la Cadena SER, ha acordado rescindir su contrato con el club y marcharse. Con el movimiento, el Valencia CF hace hueco, además para inscribir a Arnau Martínez o/y para un fichaje de ataque. Ramazani gusta, pero no es la única opción. Es más, si hay más salidas, podrían llegar dos refuerzos aún en este mercado.

Alberto Marí, marcado por la desgracia de lass lesiones

La mala fortuna ha acompañado al delantero desde que irrumpió en el primer equipo. Una grave lesión sufrida en 2023 cortó su progresión cuando empezaba a hacerse un hueco en el Valencia de la denominada Quinta del Pipo. Posteriormente fue cedido al Zaragoza, donde tampoco consiguió la continuidad deseada.

Ahora, con su contrato todavía vigente, Valencia CF y jugador han optado por separar sus caminos mediante una rescisión económica. De esta forma, Alberto Marí afrontará una nueva etapa de su carrera como agente libre, con la posibilidad de elegir destino y empezar de cero después de varios años condicionados por las lesiones. Ofertas e intereses no le faltan y el Valencia CF libera una ficha del primer equipo. De hecho, según ha podido saber ElDesmarque, valora ya ofertas de España y de fuera.

En el Valencia deja el recuerdo de un delantero formado en la Academia VCF que llegó a disputar 35 partidos con el primer equipo, con seis goles y una asistencia