David Torres 27 AGO 2026 - 14:26h.

Oficial Arnau Martínez: Las tres claves que han propiciado su fichaje procedente del Girona

"El Valencia CF ha hecho un gran esfuerzo por ficharme"

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ValenciaEl Valencia hizo oficial el fichaje del lateral derecho catalán Arnau Martínez, que llega a la entidad valencianista procedente del Girona con un contrato por cinco temporadas, hasta 2031, después de semanas de negociación con el jugador y el club catalán, que ingresará unos cinco millones de euros fijos más otro en variables. El futbolista vuelve a Mestalla, donde debutó como profesional en LALIGA, dónde hoy ha sido presentado tras su primer entrenamiento. Su llegada refuerza la defensa del Valencia con un perfil que combina consistencia, competitividad y versatilidad, pudiendo adaptarse a distintos sistemas de juego y ahora le toca demostrarlo.

Arnau, muy bien rodeado

En su puesta de largo ante los medios y la afición, Arnau estuvo rodeado por su familia, pero también por el CEO de fútbol Ron Gourlay, el presidente de la Asociación de Futbolistas Fernando Giner (también defensa como Arnau) y el presidente de la Agrupación de Peñas (Fede Sagreras). Le dio la bienvenida Oriol Romeu, ex del Valencia CF y del Girona: "Se llevan una persona excelente y un gran jugador".

"El Valencia CF ha hecho un gran esfuerzo por ficharme"

Tras él, Arnau Martínez comentó las siguientes cuestiones:

¿Le gusta el sistema?

Me siento cómodo dentro del campo, como ya habéis visto y sabréis, pues he jugado en muchas posiciones. Puedo jugar como de carrilero, como de tercer central, con línea de cuatro de lateral. He jugado también de central, de medio centro. Entonces, la verdad es que me siento cómodo dentro del campo, en la posición que sea. Me intento adaptar a lo que quiere el equipo y el entrenador y intentarlo llevar al máximo nivel. Ha sido larga la espera, sí, pero por fin estoy aquí.

Motivos para su fichaje

Siempre desde que salió el nombre del club he querido venir aquí y así lo hemos transmitido. Y con el míster me llamó una vez y a partir de ahí ha sido también un claro ejemplo de querer venir aquí.

¿Qué le dijo el club y el mister?

Cuando hablé con él me transmitió todo lo que me iba a aportar a mí, lo que podía aportar ya el equipo. Y es lo que ha hecho durante estas horas que he estado aquí y creo que puedo dar mucho para este equipo. El objetivo del club es siempre superarse. Si miramos atrás, yo quiero escalar un paso más, intentar llegar más alto donde la temporada pasada estuvieron. Y para eso también estoy aquí, estoy preparado para ejercer en todas las posiciones donde pueda ayudar. Y creo que mi nivel puede dar un salto también al equipo. Bueno, sí, ha sido larga, pero siempre he tenido el Valencia a la cabeza, así lo hemos hecho transmitir al club.

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Ha sido larga la negoiación

Y bueno, ha sido larga porque al final tampoco todo depende de mí, pero bueno, contento de estar aquí. Ilusionado sabiendo lo que conlleva llevar este escudo y la camiseta, lo que es el Valencia, la ciudad, la afición. Pero estoy convencido de que puedo jugar aquí y hacer grandes cosas aquí.

¿Qué le diría a la afición?

Debemos afrontarlo juntos, yo creo que eso es lo más importante y lo que nos va a ayudar a todos a pasar el día a día, a estar mejor. Creo que si la afición y los jugadores vamos juntos a por un objetivo, lo podemos lograr viendo el nivel que tenemos en la plantilla, que perfectamente puede lograr grandes cosas y yo creo que eso sería lo ideal para todos. Sí, sí, sí, hemos hablado, igual que con el míster también.

¿Qué le ha motivado a venir?

Me gusta la proyección que tiene este club y por eso también he decidido venir, obviamente.

Siempre fue un profesional con el Girona

Bueno, como has dicho, soy un profesional, sabía que tenía contrato con el Girona y hasta que no les diera lo que ha pasado, pues no había estado pensando en otro club. Obviamente era mi idea venir aquí, pero hasta que no esté todo cerrado, tú no puedes estar pensando en otros clubes y así lo he hecho. He demostrado la profesionalidad que siempre he tenido y al final Girona es casa mía y le doy todo.

¿Qué siente en Mestalla?

Bueno, pues una ilusión muy grande. Al final, como has dicho, fui debutante aquí, en la Primera División, pero jugar como local creo que es mucho más espectacular, viendo el campo y todo, y lo que queremos es despedirnos lo mejor posible de este gran campo histórico, que lo reemplazarán por algo mucho mejor, como se ha visto en el proyecto, pero este campo ha dado muchas alegrías a Valencia y queremos despedirnos de la mejor manera.

¿Qué posición es mejor para usted?

Bueno, línea 5 de carrilero, de central y línea 4 de lateral es donde me siento más a gusto. Pero como he dicho, al final creo que es una cosa buena que tengo, que puedo adaptarme a la posición que siga y dar el máximo nivel para ayudar al equipo.

Siempre quiso venir

Bueno, desde los primeros contactos tenía claro que quería venir, lo que he dicho se lo transmitimos al club, el club también ha hecho un gran esfuerzo para que yo esté aquí, y la verdad es que estoy muy contento y focalizado en este club.

La famila es importante

Bueno, la familia siempre ha sido muy importante para mí, creo que desde que soy pequeño me han acompañado a todos los lados, han hecho todo lo mejor para que yo pueda seguir escalando, y la verdad es que les agradezco a todos todo lo que han hecho para mí, también a mi esposa, que me ha estado acompañando estos cuatro años, y seguiremos acompañándome todo lo que podamos, y yo creo que es muy especial para mí que estén todos aquí, además estamos al lado de casa, que tampoco era muy difícil que estuvieran aquí, pero les agradezco a todos.

¿Conoce a sus nuevos compañeros?

Y he hablado, bueno, he hablado con Javi Guerra, Diego López, Jesús, les he coincidido más en la sub-21 y he estado hablando con ellos más adelante.

¿Qué le ha parecido el Valencia CF en LALIGA?

Bueno, creo que son partidos que el Valencia ha podido merecer más, creo que quizás el último partido contra el Betis se iba a escapar por detalles, pero creo que la calidad de este equipo tiene por mucho más.

Está a disposición del mister

Ah, sí, sí, estoy a disposición, he entrenado con el grupo ya, al final he hecho toda la pretemporada en otro equipo, pero estoy bien para jugar y el que desea es el míster.

Empezó de delantero..

Sí, sí, sí, cuando era muy pequeño jugaba delantero, cuando llegué al Barça me pusieron central, en el Barça estuve, sí que combinaba central, medio centro a veces, pero sí, Míchel fue el que me reubicó así, bueno, Francisco con defensa de tres, sí que jugué de central zurdo y derecho, pero sí, Míchel me puso de carril y me reubicó más al lateral.