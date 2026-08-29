Quién es y cómo juega Harvey Elliott, la estrella que el Valencia CF quiere para su ataque

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El Valencia CF quiere a Harvey Elliott para reforzar su ataque, y más después de ver que lo de Ramazani sigue enquistado. El conjunto de Mestalla negocia con el Liverpool la cesión del futbolista inglés, una operación que, según ha venido informa, afronta con optimismo entre las partes. A sus 23 años, Elliott busca un escenario que le permita recuperar protagonismo y continuidad después de una temporada complicada en el Aston Villa. El jugador ha dado el OK a la operación, falta ver cómo y quién paga su ficha.

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Un talento precoz que llegó al Liverpool

Harvey Scott Elliott nació en Londres el 4 de abril de 2003 y se formó en las canteras de Queens Park Rangers, Fulham y Liverpool. Con el Fulham se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Premier League, con apenas 16 años. En 2019 dio el salto al Liverpool y, tras una cesión al Blackburn Rovers en la Championship, regresó a Anfield para consolidarse en la primera plantilla.

El británcico es mediocentro ofensivo, aunque también contempla como posiciones secundarias el centro del campo y el extremo derecho. Es zurdo, mide 1,70 metros y tiene contrato con el Liverpool hasta el 30 de junio de 2027. Su valor de mercado está fijado en 20 millones de euros.

Con el Liverpool, Harvey Elliott ha formado parte de una etapa especialmente exitosa y ha conquistado dos Premier League, dos FA Cup, dos Carabao Cup y una Community Shield. A esos títulos suma ahora la Europa League 2025/26 con el Aston Villa, aunque su participación en la competición fue limitada y no disputó la final ante el Friburgo.

¿Cómo juega Harvey Elliott?

Elliott es, ante todo, un futbolista técnico, asociativo y creativo. Su posición ideal es la de mediapunta o interior ofensivo, desde donde puede recibir entre líneas, girarse y acelerar las jugadas con su zurda. También puede partir desde la derecha para buscar posiciones interiores y aprovechar su capacidad para combinar.

Una de sus principales virtudes es su calidad en el último tercio. Tiene buen golpeo, visión para encontrar al compañero y capacidad para filtrar pases cuando aparece cerca del área. Su perfil encaja especialmente bien en equipos que quieren tener la pelota y necesitan un futbolista capaz de generar ventajas en espacios reducidos.

No es un extremo de desborde basado exclusivamente en la velocidad. Su fútbol se apoya más en la técnica, la lectura del juego, el control orientado y la asociación. Además, pese a su físico, tiene capacidad para trabajar sin balón y participar en la presión.

El Valencia busca precisamente ese perfil: talento entre líneas, último pase y creatividad para alimentar a sus delanteros. Elliott, una de las grandes apuestas de futuro del Liverpool, podría encontrar en Mestalla el contexto perfecto para volver a sentirse importante.

Y así lo define el analista Javi Mera: