El Valencia se acerca a un fichaje desde el Liverpool tras complicarse la vuelta de Ramazani

Alberto Cercós García 28 AGO 2026 - 19:02h.

Tras complicarse la vuelta de Ramazani, el Valencia se mueve para apuntalar su ataque

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El Valencia acelera en el tramo final del mercado y ya maneja una alternativa de primer nivel para reforzar su ataque. Matteo Moretto ha adelantado que el conjunto de Mestalla está negociando con el Liverpool por Harvey Elliott y que existe “optimismo entre las partes”. El movimiento aparece en un momento de máxima urgencia para el equipo de Carlos Corberán, que necesita incorporar efectivos ofensivos después de arrancar LALIGA con solo un gol en tres jornadas y con evidentes problemas para generar ocasiones. El club ya ha realizado siete incorporaciones, pero únicamente uno de los nuevos tiene un perfil claramente ofensivo.

La prioridad de Corberán sigue siendo reforzar el ataque y el Valencia trabaja desde hace semanas en el regreso de Largie Ramazani, cedido la pasada temporada y propiedad del Leeds. El club inglés ha abierto la puerta a la operación, pero el problema vuelve a ser económico: el Valencia necesita liberar margen y cerrar salidas antes de poder afrontar nuevas llegadas. André Almeida, Danjuma y Raba continúan pendientes de resolver su futuro, mientras tampoco se descartan operaciones de mayor calado si llegan ofertas por Hugo Duro o Sadiq. La dificultad para desbloquear esas operaciones ha hecho que el club explore otras vías y ahí aparece Elliott.

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Harvey Elliot, una opción para el Valencia

El inglés, de 23 años, pertenece al Liverpool y tiene contrato hasta 2027. Su situación en Anfield se ha complicado después de una temporada prácticamente perdida durante su cesión al Aston Villa: el acuerdo contemplaba una obligación de compra de unos 35 millones de libras si disputaba diez partidos de Premier League, pero el traspaso definitivo no se ejecutó. De regreso al Liverpool, Elliott ha tenido protagonismo durante la pretemporada con Andoni Iraola, aunque ni siquiera entró en la convocatoria para el estreno liguero ante el Newcastle, alimentando las especulaciones sobre una salida antes del cierre del mercado.

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Ahora el Valencia ha irrumpido en esa carrera. Napoli y Lazio también han sido relacionados con el futbolista, pero Moretto sitúa al conjunto valencianista directamente en negociaciones y habla de optimismo. Además, el propio periodista ha avanzado que la fórmula para llegar a buen puerto es una cesión. Elliott necesita continuidad y el Valencia necesita talento y creatividad para el frente ofensivo. La operación, todavía en negociación, podría convertirse en una de las grandes sorpresas del cierre de mercado de Mestalla.