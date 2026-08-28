David Torres 28 AGO 2026 - 09:09h.

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ValenciaLa posible llegada de Largie Ramazani al Valencia CF se complica. El extremo belga, que la pasada temporada defendió la camiseta del conjunto de Mestalla, tiene varias propuestas sobre la mesa, pero su futuro puede alejarle definitivamente de España.

Parma, Lecce y Monza han presentado ofertas por el futbolista del Leeds United, todas ellas con una fórmula de cesión con opción de compra. Las tres propuestas italianas cumplen las exigencias que había marcado el Leeds para dejar salir a Ramazani, tal y como ha avanzado el periodista Pete O'Rourke. El conjunto inglés, que no cuenta con el atacante para esta temporada, había mantenido durante buena parte del verano una postura clara: quería desprenderse del futbolista mediante una operación que le permitiera recuperar parte de la inversión realizada por él. El Leeds pagó alrededor de 7,7 millones de euros por su fichaje procedente del Almería.

Los petrodólares entran en escena

Sin embargo, ahora entra en escena un factor que puede cambiarlo todo: Arabia Saudí. Según la mencionada fuente, Ramazani está esperando una posible oferta de la Saudi Pro League y estaría dispuesto a rechazar las propuestas procedentes de Italia para aguardar una oportunidad en el fútbol saudí. Sólo el Valencia, su destino prioritario por el que siempre ha soñado, puede cambiar eso ya.

El movimiento encaja con la situación que atraviesa el jugador. El Leeds ya ha dejado claro que no entra en los planes de Daniel Farke y necesita encontrarle una salida antes del cierre del mercado. De hecho, el club inglés había mostrado inicialmente su preferencia por una venta y se mantiene, aunque con el paso de las semanas parecía que iba a abrir la puerta a otras fórmulas (Cesión con opción de compra, como pretendía el Valencia CF).

El Valencia CF sí, pero no a cualquier precio

Para el Valencia, que ha intentado recuperar al futbolista después de su buen rendimiento en Mestalla, la aparición de los petrodólares supone un problema añadido. El club valencianista ya había trabajado para intentar alcanzar un acuerdo con el Leeds, pero las negociaciones no avanzaron y la competencia fue aumentando. Además, el club

Ramazani marcó seis goles y dio dos asistencias en sus 31 partidos con el Valencia la pasada temporada, cifras que explican el interés por recuperar a un futbolista que llegó a convertirse en uno de los atacantes más determinantes de Carlos Corberán.