Nemanja Gudelj cierra su fichaje entre todos los equipos de LALIGA interesados

El serbio prioriza jugar Europa y elige al Getafe, donde llegará como agente libre

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La recta final del mercado de fichajes implica que la inmensa mayoría de operaciones se aceleren. Muchos jugadores aún tratan de dilucidar su destino, como es el caso de Nemanja Gudelj. El mediocentro, tras desvincularse del Sevilla después de siete temporadas, busca acomodo y cuenta con varios pretendientes. El Málaga parecía ser el más interesado aunque por el camino surgieron opciones como la del Mallorca. A todos ellos se sumó un nuevo club de LALIGA EA SPORTS, quien parece haber convencido definitivamente al centrocampista.

Según informaba el periodista Javier Bautista, el Getafe intensificó su interés en el fichaje de Gudelj en las últimas horas. El club madrileño, tras confirmar su presencia en la Conference League, buscaba un pivote que dotase de fortaleza y experiencia al equipo de José Bordalás. Esta posibilidad choca con las opciones que hasta la fecha tenía sobre la mesa el jugador serbio.

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El Málaga fue el primero en mostrar interés en firmarlo. Además, la intención del jugador de no alejarse de la capital hispalense jugaba a su favor. Con el transcurrir de los días surgió la opción del Mallorca. El equipo bermellón, pese a jugar en LALIGA HYPERMOTION, ofrecía a Gudelj dos años de contrato y un salario superior al del conjunto boquerón.

La decisión de Gudelj está tomada

Sin embargo, pese a la insistencia de Málaga o Mallorca, el hecho de que el Getafe se clasificase para la Conference League parece haber sido determinante para Gudelj. El centrocampista serbio, como agente libre, firmará con el combinado de Bordalás. Al menos, así lo da por hecho ya Fabrizio Romano. "Nemanja Gudelj está cerca de fichar por el Getafe como agente libre; el acuerdo se encuentra ya en su fase final", postea el periodista especialista en el mercado de fichajes.