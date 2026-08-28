Fran Fuentes 28 AGO 2026 - 14:48h.

El técnico ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido del Málaga CF ante el Real Madrid

El Málaga ronda otro fichaje para la medular que encaja a Funes sin perder de vista a Nemanja Gudelj

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Juanfran Funes ha comparecido en sala de prensa durante la previa del partido del Málaga CF ante el Real Madrid. El técnico malaguista ha analizado las diferentes situaciones de mercado que le quedan al conjunto albiazul por afrontar. Del mismo modo, ha valorado el difícil encaje que tienen dos de los fichajes de este verano, José Salinas y Pablo Martínez. Por último, ha expresado su deseo, con mensaje a Loren Juarros, de que, si es necesario, se retenga a los jugadores vitales antes que hacer nuevos fichajes. A continuación, sus palabras:

Un fichaje por la lesión de Aarón Ochoa: "Si a ti se te rompe el ordenador, tienes que ir a arreglarlo, pero las personas no somos así. No sé cómo acabará siendo, igual tiene que intervenirse, pero el jugador está adoptando todas las vías. El club intentará hasta el último día que nuestros jugadores tengan mejores recursos de aquí a final de temporada. Tenía la intención de hacer dos o tres incorporaciones, pero no es fácil. Loren dará sus explicaciones a final de mercado, pero está trabajando con varias posibilidades que hay abiertas".

Fichajes o dar continuidad al bloque: "Sé que soy muy pesado pero he pedido que Izan Merino, David Larrubia y Alfonso Herrero sigan con nostros. Si no pueden venir más jugadores, que no vengan, lo digo de corazón. Se está valorando poco que estos jugadores que llegaron en Primera RFEF sigan con nosotros. Lo que me quita el sueño es que alguno no estuviese. Loren y yo vamos de la mano en esto. No es fácil que vengan jugadores mejorando lo que ya hay, y los que más confianza me inspiran son los que ya hay. No tengo una ilusión desmedida para que venga alguien. Si me das la opción de que venga Gudelj o se quede Izan Merino, prefiero que se quede Izan Merino".

Cómo están Salinas y Pablo Martínez: "Pablo Martínez lleva pocos entrenamientos, todavía necesita alguno más. José Salinas hizo la pretemporada con su club, que Pablo Martínez no, pero estará en la convocatoria. Salinas va a crecer con el equipo, pero es que los jugadores llegan a un equipo donde las sinergias son muy altas. Rafita Garrido ha hecho dos buenos partidos de lateral izquierdo. El año pasado, Chupete y Adrián Niño hicieron muchos goles, pero es que entre ellos se hicieron mejores. Eneko Jauregi también les empujó y eso hay que valorarlo. Todos se tienen que achuchar entre todos para dar el máximo rendimiento".

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Rafita asentado en el lateral zurdo: "Rafita siempre había jugado de extremo izquierdo. No haríamos algo que fuera extraño para él. Estaría haciendo algo que ha hecho durante gran parte de su carrera".