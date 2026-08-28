Posibles alineaciones del Real Madrid - Málaga para la jornada 3 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 08:03h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Madrid y Málaga de la jornada 3

José Mourinho diferencia el trato a Vinicius y ya ve decisiones arbitrales que influyen: "Atlético o Sevilla"

Compartir







El Real Madrid recibe al Málaga CF en el Estadio Santiago Bernabéu para disputar el choque correspondiente a la tercera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este domingo 30 de agosto a las 17:00h. El conjunto blanco afronta la cita tras haber disputado entre semana su partido aplazado de la jornada 1 ante la Real Sociedad en el que salieron vencedores con un 4-1 a favor y llegan a la tercera jornada con un 6 de 6 en puntos. Por su parte, el cuadro andaluz visita la capital contando con un punto en su casillero tras dos fechas disputadas, buscando dar la sorpresa tras cosechar un empate 1-1 frente al RC Deportivo de La Coruña en La Rosaleda.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid saltará al césped de Chamartín articulado bajo un esquema 4-3-3. Thibaut Courtois defenderá la portería merengue. En el lateral derecho estarán Denzel Dumfries o Trent y en el izquierdo uno entre Álvaro Carreras y Marc Cucurella. La pareja de centrales la formarán Ibrahima Konaté y Dean Huijsen y en la sala de máquinas, Federico Valverde, Bernardo Silva y Jude Bellingham se perfilan para ser los elegidos. En la parcela ofensiva, Kylian Mbappé actuará como referencia escoltado por Vinicius Junior en el extremo izquierdo y Arda Güler en el derecho. Respecto a las bajas, José Mourinho no podrá contar por lesión con Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Rodrygo Goes, Éder Militão y Ferland Mendy, mientras que Aurélien Tchouaméni y Endrick serán duda.

Posible once del Real Madrid frente al Málaga:

Portero: Courtois

Defensas: Dumfries/Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella/Carreras

Centrocampistas: Valverde, Bernardo Silva, Bellingham

Delanteros: Güler, Mbappé, Vinicius

Posible alineación del Málaga

El Málaga se presentará en el feudo blanco bajo una estructura 4-3-3 con el objetivo de plantar cara y sumar en un escenario de máxima exigencia. Juan Funes mantiene ausencias sensibles en la enfermería con las bajas de Fernando Calero, Diego Murillo, Adrián Niño y Aarón Ochoa, manteniéndose la duda de Moussa Diarra hasta última hora. Alfonso Herrero custodiará la meta malaguista. En la línea defensiva, Carlos Puga actuará en el lateral derecho, Rafita en el izquierdo, y la pareja de centrales estará compuesta por Recio y Einar Galilea. En la medular, Izan Merino llevará el timón acompañado por Rafa Lorenzo y uno entre Carlos Dotor o Pablo Martínez. En el ataque, Carlos Ruiz ‘Chupe’ ejercerá de referente en punta, flanqueado en bandas por la disputa por la titularidad entre David Larrubia, Juan Cruz y Joaquín Muñoz para ocupar las dos plazas de extremos.

Posible once del Málaga frente al Real Madrid:

Portero: Herrero

Defensas: Puga, Recio, Galilea, Rafita

Centrocampistas: Dotor/Pablo Martínez, Izan Merino, Dani Lorenzo

Delanteros: Larrubia/Joaquín Muñoz, Chupe, Juan Cruz