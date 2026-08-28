Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 08:49h.

El Mallorca seduce a Nemanja Gudelj con una oferta superior y el Málaga se aferra a la intención del jugador

Loren Juarros quiere dotar de experiencia y fortaleza al centro del campo

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El Málaga navega estos últimos días de agosto entre la ilusión por la vuelta a LALIGA EA SPORTS y la necesidad de rematar la plantilla de cara a la presente temporada. En estos momentos, el club tiene un ojo puesto en la visita al Santiago Bernabéu y otro en el mercado de fichajes. Loren Juarros mantiene varios frentes abiertos para satisfacer las necesidades de Juanfran Funes y una de ellas tiene que ver con la medular.

Funes desea un futbolista específico para el centro del campo y el Málaga podría haber dado con la pieza idónea. Según cuenta Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes, el club costasoleño aprieta por el fichaje de Jens Cajuste, futbolista sueco de 27 años propiedad del Nápoles que esta temporada jugó a préstamo en el Ipswich Town.

El técnico boquerón reclama un jugador con un físico imponente para la medular, con capacidad para abarcar diferentes posiciones en el centro del campo, ganador de duelos y que le de equilibrio al equipo en momentos complicados. Todos esos requisitos encajan a la perfección con la figura de Cajuste. Con este movimiento, Loren Juarros también trata de dotar de experiencia y veteranía a una plantilla joven, recién aterrizada en LALIGA EA SPORTS casi en su mayoría y con el importante reto por delante de mantenerse en la élite.

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Pendientes de Nemanja Gudelj

Mientras la dirección deportiva estudia el fichaje de Cajuste, no pierde de vista la opción de Nemanja Gudelj. El exfutbolista del Sevilla era el favorita para ocupar la misma demarcación que el deseado Cajuste. Sin embargo, la entrada en juego de otros actores podría complicar la operación. El Mallorca desea al pivote serbio y le ofrece dos años de contrato y una oferta económica superior a la del Málaga.

La baza que juega a favor de los blanquiazules es el deseo de Gudelj de no marcharse lejos de la capital hispalense. El mediocentro prioriza otros factores al económico y eso jugaría a favor del Málaga en las negociaciones.