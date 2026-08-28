La oferta del Olympiacos por Pablo García

Pepe Jiménez Sevilla, 28 AGO 2026 - 18:17h.

Los griegos también negocian con el Sevilla por Rubén Vargas

De la emoción del padre de Pablo García al futuro de su hijo: "A día de hoy está aquí"

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El futuro de Pablo García aún no está decidido. Hombre clave en el triunfo ante el Valencia y nombre propio en la última rueda de prensa de Manuel Pellegrini, el joven atacante del Betis continúa siendo uno de los activos más atractivos en estos últimos días de traspaso y tras el interés del Hull City, ahora aparece el Olympiakos.

Porque aunque Manuel Pellegrini ha intentado restar peso a los rumores sobre su adiós, le ha dado minutos e incluso este viernes le ha catalogado como un jugador "con mucho futuro", su continuidad en La Cartuja no está ni mucho menos asegurada y tras el interés del Hull City, ahora aparece el Olympiakos de José Luis Mendilibar.

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Tal y como ha adelantado el periodista Matteo Moretto, el club griego ha presentado una oferta de nueve millones de euros por el 70% del jugador, unas cifras superiores a las que presentó el Hull City en sus primeros movimientos y que bien podría acercarse a lo deseado por el Betis.

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En el club verdiblanco, eso sí, aún no han dado el 'OK' y hay algunos términos, cifras o variables que, como sucedió con el Hull City, deberán ser negociadas, ya que en el club bético están seguros que Pablo García aún puede ofrecer más en la élite.

Cabe recordar que el conjunto de José Luis Mendilibar, curiosamente, también está negociando con el Sevilla por Rubén Vargas, operación que lleva varias semanas tratándose y que, de momento, aún no se ha cerrado, aunque se desconoce si son paralelas o, en caso contrario, si se cierra una, caería la otra.

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Sea cual sea la situación, lo que sí parece claro es que Pablo García aún está a tiempo de salir del Betis y aunque Manuel Pellegrini no quiere demasiados movimientos de salida, el joven atacante podría probar suerte la próxima temporada lejos de Sevilla.