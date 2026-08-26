Juan Pérez 26 AGO 2026 - 01:01h.

Su progenitor confiesa que el golazo con victoria es una liberación para el extremo

Pellegrini, sobre el mercado: "Ojalá haya la menor cantidad de salidas posible"

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El regusto a despedida de Pablo García hace unos días en La Cartuja saben ahora de otra forma tras erigirse como el héroe de la victoria ante el Valencia, con un golazo y con el escudo por delante. Esa emoción que le rodeaba en la vuelta al campo entre besos y agradecimientos a la grada ahora tiene un matiz especial tal y como explica su padre, que lo ha acompañado en vivo en Mestalla entre lágrimas tras la redención que supone un tanto muy especial.

Pablo García es de la casa, 15 años son demasiados como para dejar atrás las 13 barras sin más que una despedida, y en cada gesto del padre al hablar de su hijo tras la gesta en Valencia se define todo ese recorrido. En una breve charla en la Cope, Ramón García ha expresado el por qué de una emoción que le acompaña durante años: "No puedo expresar lo que he sentido, para él es una liberación enorme. Va a estar muy contento. Ha dejado contentos a sus compañero y a los béticos, también a toda su familia por lo que hay poco más que podamos pedir", aclara.

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El canterano del Parque Alcosa ha dejado hoy una huella que puede tener un significado especial, por lo vivido y por lo que puede suceder en los próximos días. Su padre explica que el valor del tanto es muy especial porque "detrás de este gol hay 15 años que lleva en el Betis, más los partidos del primer equipo más la mala suerte que ha tenido en algunas cosas, pero bueno, ahí estamos detrás de él todos los partidos para que este día llegara. No puedo estar más feliz que estar en esta grada viéndolo. El abrazo que me ha dado el niño... con eso ya me puedo morir tranquilo".

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Al ser preguntado por el futuro de su hijo tras los vaivenes y los rumores que lo colocan en la Premier League en este mercado de fichajes, Ramón García ha sido evasivo pero algunas de sus palabras denotan que algo había en esa pseudo despedida tras la victoria ante La Real Sociedad: "Siempre digo igual, a día de hoy está aquí y ha metido el gol. Mañana hay que entrenar, el siguiente objetivo es entrenar bien mañana, prepararse el viernes y el sábado entrenar con el Levante, hasta ahí podemos leer. Pero esta alegría no nos la quita nadie", concluye.

La única certeza es que la camiseta del partido ante el Valencia tiene heredero, su padre: "es lo normal, yo le daré muchos besos y que mañana vaya a entrenar con el orgullo y la satisfacción de haber hecho a miles de personas muy felices, entre ellas él, su madre y yo". Un punto y seguido que todavía tiene un capítulo más que contar, sea la salida o la continuidad, en los próximos días de cara al cierre del martes 1 de septiembre.