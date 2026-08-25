Álvaro Borrego 25 AGO 2026 - 23:59h.

El técnico puso en valor el sacrificio de su equipo, invicto en esta Liga, y espera que no se produzcan muchas salidas en este tramo final de mercado

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Valencia en Mestalla

Compartir







Manuel Pellegrini, expresó que el partido de este martes ante el Valencia fue "muy equilibrado" y consideró que la victoria por 0-1 gracias al gol de Pablo García "fue justa", pese a que las declaraciones de Carlos Corberán fuesen justamente en la línea contraria. Un triunfo que mantiene invicto al conjunto hispalense, que concluye esta segunda fecha del campeonato igualado a puntos en lo alto de la clasificación.

“Son tres puntos muy importantes porque ganar de visitante siempre es difícil, jugamos ante un buen equipo y el partido estuvo muy equilibrado, pero fuimos justos ganadores”, expresó en rueda de prensa. Pellegrini se mostró muy contento “por el orden que ha tenido el equipo, la intensidad del juego y la respuesta de las rotaciones”. “Nos permite continuar en el buen camino del partido en casa y dos partidos con la portería en blanco”, agregó.

PUEDE INTERESARTE Las opciones de Dani Ceballos y Amrabat, según Manu Fajardo

Sobre la última temporada de Mestalla, el técnico verdiblanco expresó: “Para mí es uno de los equipos que su gente refleja más pasión en el campo. Mestalla tiene un historial muy largo, pero el tiempo avanza y el otro estadio va a ser más moderno, mejor. Es una ciudad con una importante pasión por el fútbol y la va a seguir manteniendo sea donde sea”.

También habló del futuro de Pablo García, por el momento "uno más" para el entrenador: "Yo creo que ya eso es un tema que está para mí cerrado. Mientras estén incorporados en el plantel, van a ser jugadores que yo los voy a usar: Pablo García, Nelson Deossa, el que esté… Por otro lado, Pablo son solamente especulaciones, yo siempre digo que cada jugador que sale debilita, por supuesto, el plantel. Falta todavía una semana para intentar cerrar una plantilla que nos permita estar tanto en la Champions como en la Liga e intentando buscar nuevamente una clasificación europea, y vamos a ver cómo se da estos días. Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posibles".

"Tenemos un plantel ya bastante estable, un plantel bastante parecido a lo que teníamos antes. También lo dije, creo que faltan un par de retoques, falta la Champions League y jugar muchos partidos a mitad de semana, pero creo que el plantel va por el camino correcto, porque independiente de los nombres, el funcionamiento y el compromiso de cada uno de ellos, es innegable durante los 90 minutos", remataba el entrenador chileno.