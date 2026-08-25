Álvaro Borrego 25 AGO 2026 - 23:39h.

El canterano celebró su primer gol en Primera División y no despejó dudas sobre su futuro, asegurando que solo piensa "en el presente"

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Valencia en Mestalla

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Pablo García vivió su mejor noche como futbolista del primer equipo del Real Betis. Justo cuando se enfrenta a los rumores de una posible salida, con el Hull City como principal postor, y apenas unos días después de ese adiós con sabor a despedida de La Cartuja, el canterano, caprichos del destino, se estrenó como goleador en Primera División brindando a su equipo un triunfo que les permite igualar a puntos en lo más alto de LALIGA.

Como no podía ser de otra forma, el canterano fue uno de los protagonistas al término del partido. "Los partidos en Mestalla son muy difíciles, sabíamos que el equipo venía con mucha ilusión y ganas, pero en esta liga nunca te lo ponen fácil. Por suerte en esos minutos finales se ha podido decantar hacia nuestro lado", argumentaba el canterano, que no pudo esconder su felicidad.

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"Pablo García se le nota en la cara. Está feliz, está eufórico, no solo por el gol, ya que es mi primero en LaLiga, pero la victoria del equipo, seis de seis y no se puede pedir más", argumentaba el atacante, que fue preguntado por su posible salida al Hull City, aunque sin despejar dudas: "Yo de momento solo pienso en el presente, en disfrutar de este día y esta victoria con el Betis que es el club donde llevo quince años de mi vida. Solo pienso en la victoria y los tres puntos".

Con este triunfo el Real Betis Balompié sube a lo más alto de la clasificación, igualado a puntos con el Sevilla FC, pero el equipo no se queda ahí. La ambición, una de sus banderas: "Es lo que dice el míster siempre, tenemos que dejar el club lo más alto posible, si es en Europa, en Champions o competir por títulos, pero con muchas ganas e ilusión de esta temporada", concluía el canterano.