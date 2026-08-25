Las opciones de Dani Ceballos y Amrabat, según Manu Fajardo

Álvaro Borrego 25 AGO 2026 - 23:17h.

El director deportivo fue cuestionado sobre las opciones del marroquí y el ex del Real Madrid, aunque sigue sin despejar dudas

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Valencia en Mestalla

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El Real Betis logró este martes su segundo triunfo consecutivo, esta vez contra el Valencia, lo que permite a los de Manuel Pellegrini terminar la segunda jornada igualado a puntos en el liderato de LALIGA EA SPORTS. Un escenario que no debe ocultar las carencias del equipo, al que aún le faltan algunos refuerzos más. El propio entrenador confesó en la rueda de prensa previa al partido que prioriza la llegada de un mediocentro posicional, como pudiera ser Sofyan Amrabat, aunque nadie olvida que uno de los deberes por hacer de Manu Fajardo es el de seguir tratando el posible regreso de Dani Ceballos.

Precisamente el director deportivo es uno de los hombres más buscados durante estos días. A Manu Fajardo le queda una semana para terminar de perfilar la plantilla, dando salida a algunos de los descartes y concretando alguna venta más que pueda hacer hueco a los que estén por llegar. A pesar de ello, el director deportivo da por bueno el trabajo realizado hasta ahora, dando valor a los que están: "Estoy satisfecho de los jugadores que se han incorporado. Creo que hay darle mérito a la plantilla actual del Betis porque fue la que metió a la entidad, gran parte de ella, en la Champions. Satisfecho con ella".

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El posible regreso de Dani Ceballos: "No me gusta especular ni hablar de nombres propios. La obligación de una dirección deportiva es estar preparada para todo lo que pueda acontecer. En eso nos centramos y focalizamos con la máxima responsabilidad».

Las palabras de Pellegrini sobre Sofyan Amrabat: "Sí, puso a Sofyan de ejemplo de medio centro posicional, pero no hay que darle más importancia".

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LaLiga se sigue jugando con el mercado abierto: "No favorece porque hay muchos jugadores que no tienen la cabeza al 200x100, y no hablo de ninguno en particular. No le hace bien a la competición que siga abierto".