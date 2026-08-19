María Trigo Sevilla, 19 AGO 2026 - 12:13h.

Con Troy Parrott atado, el centrocampista utrerano debería ser el siguiente fichaje del Betis

En Utrera ven clara la vuelta de Dani Ceballos al Betis: "Es el equipo de su vida"

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El Real Betis tiene marcado un claro plan para lo que queda de mercado de fichajes. Lo primero era cerrar al delantero, que tal y como hemos contado en ElDesmarque está muy cerca de producirse. Con Troy Parrott prácticamente atado, el siguiente paso es cerrar el regreso de un Dani Ceballos que no para de mandar indirectas a través de sus redes sociales.

Ha sido una constante durante todo el verano ver al centrocampista utrerano publicar diversos mensajes con claros guiños verdiblancos. Hace unos días se hizo tremendamente viral uno en el que hacía referencia a que lo más loco que había hecho por amor era "esperar". En las últimas horas, el proceder ha sido muy similar.

A través de una imagen entrenando en el gimnasio de su casa de Madrid, Dani Ceballos escribió, en color verde, unas palabras que le deben bastar al buen entendedor: "El camino es duro, pero valdrá la pena". Todo esto iba acompañado de la canción "El dinero no me mueve" de Josué Rarujo de la que compartió un pequeño fragmento: "No, el dinero no me mueve. Eso no va en mi ADN. Me muevo por corazón".

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Con todos estos mensaje, Dani Ceballos deja claro que a pesar de que el mercado de fichajes encara sus últimos días y que LALIGA ya ha empezado, él sigue preparándose en solitario para estar lo más en forma posible cuando llegue el momento de volver a entrenar en grupo y competir. Cabe recordar también que el Betis adquirió con el centrocampista el compromiso de hacer todos los esfuerzos posibles para darle encaje dentro de la plantilla y le dijeron que lo iban a colocar entre los mejores pagados del equipo. Mientras tanto, el futbolista ya cumplió con su parte al salir gratis del Real Madrid y también con la de rechazar otras propuestas y esperar a que el Betis le encuentre un sitio que tras lo de Troy Parrott parece más cerca que nunca en lo que va de verano.