Basilio García 28 AGO 2026 - 07:43h.

Los verdiblancos vuelven a Valencia a por el pleno de victorias; los granota buscan su primer triunfo

Nelson Deossa no deja lugar a dudas: "Mi intención está clara"

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El Levante UD y el Real Betis Balompié abren el sábado de la jornada 3 de LALIGA EA SPORTS, la primera que se jugará con todos los equipos igualados a partidos, y que llega con sensaciones muy distintas en ambos casos. Los granota aún no han ganado y suman un punto tras un buen empate en El Sadar, mientras que los verdiblancos han ganado por la mínima sus dos partidos y colideran la clasificación con pleno de puntos.

El posible once titular del Levante

Como todos los equipos, el Levante UD está muy pendiente del tramo final del mercado de fichajes para rematar su plantilla, pero difícilmente llegue algo que pueda jugar este sábado ante el Betis en el debut del equipo granota en el Ciutat de Valencia esta temporada. Suena, por cierto, el exbético Cedric Bakambu, mundialista con la República Democrática del Congo.

Luis Castro cuenta con la única baja por lesión del portero Primo que, en todo caso, no iba a ser titular. El recién llegado Ifeanyi Ndukwe está inscrito, por lo que podría debutar con la camiseta granota. Hugo Sotelo podría saltar al once inicial tras disputar sus primeros minutos en Pamplona.

Con todo, el posible once sería el formado por Matt Ryan; Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez; Olasagasti, Hugo Sotelo, Bardeli; Brugué, Thiago Fernández e Iván Romero.

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El posible once del Betis en el Ciutat de Valencia

El Real Betis Balompié ha comenzado la temporada al estilo Pellegrini, firme, solvente y puntuando. Cuatro días después, buscará de nuevo en Valencia su tercera victoria consecutiva, con las habituales rotaciones que hace el entrenador chileno cuando hay partidos entre semana.

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Pellegrini podría hacer hasta cinco cambios con respecto al once de Mestalla, modificando la defensa al completo. Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García saldrían de inicio, así como un Marc Roca que ocuparía el lugar de Nelson Deossa. Con Troy Parrott aún adaptándose, Abde y Morante saliendo de sus lesiones e Isco lejos de su mejor nivel, por delante no parece que vayan a producirse cambios. Aitor Ruibal y Lo Celso son baja confirmada por lesión.

Con todo, el posible once titular del Betis será el formado por Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme; y Cucho Hernández.