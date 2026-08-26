Álvaro Borrego 26 AGO 2026 - 20:23h.

El entrenador introdujo cuatro cambios en defensa y Diego Llorente asegura que será vital mantener a todos enchufados

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El regreso a la Champions League trae consigo un aumento sustancial de la exigencia colectiva, por lo que será de vital importancia para el Real Betis mantener al máximo posible de futbolistas enchufados. Contra el Valencia el entrenador cambió radicalmente la defensa, modificando por completo la retaguardia respecto al triunfo frente a la Real Sociedad. Una decisión que generó cierta controversia en la previa del encuentro pero que terminó dándole la razón al chileno, que mantiene a todos "conectados" en este inicio de curso.

Según el propio Manuel Pellegrini, todavía no tiene un once 'tipo' y estas primeras semanas servirán para que los propios jugadores vayan ganándose un sitio: "Cada uno tiene la oportunidad de mostrar por qué está en el plantel. Hicimos una pretemporada muy buena; defensivamente, todos respondieron. Veníamos de jugar hace tres días, el primer partido del año. Me pareció prudente tener la defensa muy fresca para que esté con mucha dinámica ante un equipo que ataca bastante", argumentaba el entrenador antes del duelo.

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Uno de los grandes beneficiados fue Diego Llorente, quien firmó un partido prácticamente perfecto. 16 contribuciones defensivas. 8 despejes. 5 intercepciones. 3 tiros bloqueados. 2 recuperaciones. Estos fueron los números del central, quien reconoció la importancia de mantener a todos "preparados" para cuando les toque.

"Es el Betis que necesitamos este año, con tantas competiciones; todos tenemos que estar preparados para cuando nos toque. Hoy, sin ir más lejos, en la defensa teníamos cuatro caras nuevas y lo hemos hecho bien, ayudados por nuestros compañeros, claro, y muy contento", argumentaba el defensor, quien reconocía que en este Betis no hay titulares ni suplentes: "La clave es mantener a todos los jugadores de la plantilla conectados y que los rendimientos individuales sean buenos. La temporada será larga y tener a todos disponibles es un bendito problema".

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Diego Llorente lució este martes el brazalete de capitán, lo que demuestra que sigue siendo uno de los pesos pesados de la plantilla: "Para mí es un orgullo, la verdad. Estamos en un año muy bonito, tenemos un gran equipo, nos llevamos muy bien en el vestuario. Es un orgullo y un honor".