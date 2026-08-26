A pesar de la rumorología, y que aún hay margen de mejora, este Betis es un animal competitivo e infravalorar lo que hay sería hacerse trampas al solitario

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Valencia en Mestalla

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En un mundo tan polarizado, saber alejarse del ruido, no dejarse caer en engaños vacíos y sobre todo no ser devorado por el marketing brinda a cualquiera que lo consiga una vida mucho más estable. Más sosegada, más tranquila, más pacífica. Y es que valorar lo que se tiene también es una virtud. Sin pensar en el qué dirán, sin caer en el consumismo exagerado, porque a veces cuesta poner en valor lo que se tiene en casa pese a que lo que exista fuera -casi siempre- sea incluso peor que lo tuyo. Un discurso al que hacían referencia durante los últimos días tanto Manu Fajardo como Manuel Pellegrini, dos de las voces más autorizadas del Real Betis Balompié.

Porque sí, porque el Real Betis no está aquí de casualidad. Carencias habrá miles y margen de mejora mucho más, pero siete años seguidos en Europa no deben ser casualidad. Tampoco su regreso a Champions League o su capacidad de competir con los mejores. Tampoco ser el equipo más regular de LALIGA en el último lustro únicamente superado por los tres grandes. Y por supuesto tampoco debe ser casualidad que, terminada la jornada dos, los verdiblancos sean uno de los pocos equipos invictos en la categoría.

Como cada verano, la llegada del mercado de fichajes trae una obsesión compulsiva. Una necesidad desaforada de consumir noticias y rumores, con la ansiedad que siempre conlleva esperar un refuerzo más. Y es que por muchos que lleguen, el aficionado raso siempre esperará algo más. Claro que el Real Betis tiene carencias, por supuesto que tiene margen de mejora y nadie oculta que hay decisiones que no fueron del todo buenas. A este equipo le faltan detalles, podría mejorar en los laterales, en la defensa, en el centro del campo... pero tirar por tierra o menospreciar el grueso de una plantilla ultra competitiva sería hacerse trampas al solitario.

Durante estos días se habla más de Amrabat o Dani Ceballos que de la plantilla que hay. Algo normal, en parte, pero ciertamente injusto. Porque, a falta de retoques, el Real Betis posee una de las plantillas más competitivas de LaLiga. Con Pablo Fornals, Antony, Gio Lo Celso, Isco Alarcón, Ez Abde, Cucho Hernández o Álvaro Valles, entre otros. Futbolistas, todos ellos, válidos para jugar en algunos de los equipos más importantes de Europa. Argumentos lo suficientemente importantes para haber consumado el regreso del club a la Champions League y que demuestran que, a veces, no hace falta ir fuera a buscarlo, dado que lo mejor está en casa. Infravalorarlos sería absurdo.

Una serie de piezas reforzadas con la irrupción de Facundo Bernal, el salto de nivel que le ha brindado Fran García o lo que todavía está por llegar con Troy Parrott. Más el sacrificio de canteranos como Pablo García, Manu González, Morante o los que todavía están por venir. Y con Manuel Pellegrini como alma máter.

Y es que quizás a este Real Betis haya que valorarlo en su conjunto. Porque sin argumentos fue capaz de golear al Arsenal, vigente campeón de la Premier League. A falta de retoques ha logrado un seis de seis en LaLiga. Con la lesión de su mejor hombre logró su regreso a la Champions veintiún años después. Con un solo delantero centro puro encadenó su sexto año consecutivo en competición europea. A falta de una semana para el cierre de mercado, la dirección deportiva todavía tiene deberes por hacer. Dar salida a los descartes, encontrar alguna venta y obtener el margen suficiente para incorporar nuevos refuerzos. Un deber que no debe empañar lo existente. Un animal competitivo capaz de mirar a los ojos a cualquiera y que pone en valor lo que hay. Lo que ya existe en la plantilla. Jugadores a la altura de muy pocos clubes y que, más allá de nuevos refuerzos, esbozan una plantilla que competirá con garantías este año.