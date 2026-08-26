María Trigo 26 AGO 2026 - 09:00h.

El canterano del Betis le dio la victoria a su equipo frente al Valencia con un gol en el minuto 83 y su madre no pudo aguantar las lágrimas

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Pablo García es hoy el gran protagonista del Real Betis. Su gol en el minuto 83 en Mestalla propició que el equipo en el que lleva jugando desde prebenjamines se llevara la victoria frente al Valencia y arranque la temporada 26/27 con dos victorias. Tras jugar contra la Real Sociedad en La Cartuja y terminar dando una vuelta de honor por las negociaciones que aún hoy siguen activas con el Hull City, el destino le tenía preparado al canterano verdiblanco que su estreno goleador en LALIGA EA Sports con el primer equipo fuera por todo lo alto. Pablo se emocionó, su padre que estaba en la grada de Mestalla también y su madre, que lo recibió en el aeropuerto, no fue menos.

Como se puede ver en el siguiente vídeo, El Chiringuito estuvo presente en la llegada del Betis al aeropuerto de San Pablo y ahí Maribel, la madre del futbolista, fue corriendo para felicitar y llenar a su hijo de besos y abrazos. Tras ese emotivo momento y mientras caminaban hacía el parking, tanto Maribel como Pablo García expresaron sus sentimientos.

Maribel y la felicidad de toda una familia

"Estamos muy contentos. Esto ya nos tocaba, pero el fútbol es este y nada, muy contenta. Yo sólo con ver a mi niño contento, ya lo estoy. Es lo que quiero, que sea feliz, que esté contento y para mí ya es más que suficiente. Yo sé que hoy a él el gol lo ha hecho muy feliz y que tengo el niño más guapo y más bonito de todo Sevilla", comenzó diciendo Maribel antes de emocionarse al acordarse de sus padres: "Yo no soy muy futbolera, pero cuando juega tu hijo... me pongo muy nerviosa y prefiero no ver el partido. Lo estaba viendo y cuando sale Pablo me voy a hacer cualquier cosa. Yo lo que quiero es que me llamen y me digan 'gol del niño'. Después de ver a mi padre y a mi madre, que son muy mayores y lo han criado... sólo pensar que mis padres están disfrutando de esto y todos estos momentos".

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Pablo García quiere seguir haciendo goles con el Betis

A pesar de todo lo que se habla de su futuro y de todo lo que se hablará tras su tanto y los pocos días que faltan para que se cierre el mercado, Pablo García expresó un deseo muy claro en El Chiringuito: "Me acordé de todas las personas que han confiando en mí toda la vida, en las que nunca han tirado la toalla y de todos los béticos. Es un gol de esta familia de béticos que mientras más pasa el tiempo más grande se hace. Llevamos toda la vida haciendo goles en el equipo en el que uno quiere estar. Una alegría más y un nuevo objetivo pendiente que es hacerlo en otras competiciones".