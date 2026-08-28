River Plate busca el fichaje de su nuevo entrenador en el Real Madrid

Lucas Gatti 28 AGO 2026 - 17:52h.

Santiago Solari, candidato al banquillo de River Plate

El agradecimiento de Marcos Llorente a Solari: "Apostó por mí cuando nadie lo hacía"

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Tras la salida de Eduardo Chacho Coudet, ex del Deportivo Alavés, empieza la danza de nombres para ocupar el cargo de entrenador de River. Por ahora, el director técnico interino será Leonardo Ponzio, exjugador del Zaragoza, junto a Marcelo Escudero que dejará de trabajar en Reserva.

Capitán y uno de los grandes referentes del Millonario en los últimos años, Ponzio integró el equipo campeón de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en Madrid. Además, conquistó 16 títulos en dos ciclos y 12 años como jugador. El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi".

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El interinato de Ponzio será hasta fin de año, lo que le dará tiempo a la dirigencia riverplatense para elegir al sucesor de Coudet a partir de 2027. Entre los nombres que tiene en una carpeta el presidente Stefano Di Carlo, se encuentra Santiago Solari, hoy director de fútbol profesional del Real Madrid.

Santiago Solari, en la agenda de River Plate como próximo entrenador

Según pudo averiguar ElDesmarque, en River gusta Solari porque tiene el ADN del club por su paso como futbolista. Además, saben que dirigió al Real Madrid Castilla y también al primer equipo merengue en la temporada 2018/19, consagrándose campeón en el Mundial de Clubes.

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No obstante, los dirigentes millonarios entienden que Solari sabe lo que es agarrar un fierro caliente en una institución tan grande como es River porque le tocó hacerlo en el Real Madrid a mitad de una temporada y lidiar con el temporal. Su experiencia no fue satisfactoria, pero sí puso los cimientos para el futuro apostando por tres jugadores de la cantera como Vinicius, Sergio Reguilón y Marcos Llorente.

En su etapa como futbolista, Solari jugó en River con 20 años al lado de Enzo Francescoli, quién hoy trabaja como manager del club argentino y le podría abrir la puerta a su llegada como entrenador. El Indiesito debutó en Primera el 12 de mayo de 1996, marcando un gol frente a Ferro Carril Oeste, dos fechas después de su estreno. En los últimos partidos del Millonario en el Torneo Apertura de 1996, Solari termina ganándose la titularidad y el equipo termina proclamándose campeón del torneo. Logró tres títulos locales y la Supercopa Sudamericana.

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Al siguiente año, sin embargo, jugó pocos encuentros como titular, entrando a los partidos desde el banquillo. Por segunda y tercera vez consecutiva, el equipo se coronó campeón del torneo, además de ganar la Supercopa Sudamericana 1997. En River, disputó 100 encuentros, anotando 17 goles. En enero de 1999 arribó al Atlético de Madrid, donde jugó 59 partidos y marcó siete tantos. Luego, pasó por el Real Madrid entre el 2000 y 2005, siendo campeón en dos oportunidades de LALIGA y la Supercopa de España.

A esta altura, Solari compite por el puesto de entrenador de River con Ramón Díaz, uno de los máximos ídolos de la institución argentina, Eduardo Domínguez que hoy dirige en el fútbol brasilero, Matías Almeyda que se encuentra dirigiendo en Atlas de México, y Hernán Crespo, otro ídolo del club, con trabajo en el fútbol mexicano, aunque tiene una cláusula de salida en su contrato por si lo llama el club porteño.