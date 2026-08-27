Alberto Cercós García 27 AGO 2026 - 22:09h.

Marten Keown, embajador del Arsenal, habla del interés del club inglés en Vinicius

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El Arsenal llegó a valorar seriamente la posibilidad de hacerse con Vinicius Junior este verano. Lo que durante semanas fue uno de los grandes rumores del mercado alrededor del Real Madrid ha quedado ahora respaldado por las palabras de Marten Keown, leyenda y embajador del conjunto londinense, después del sorteo de la Champions League. El exfutbolista inglés reconoció que el brasileño estuvo relacionado con los ‘gunners’ y que la operación llegó a formar parte de las aspiraciones del club, aunque finalmente no pudo llevarse a cabo. "Creo que la clave del éxito del Arsenal reside en que se les pueda vincular con Vinicius. No se concretó, pero demuestra los pasos que está dando el Arsenal", explicó Keown.

La posibilidad de ver a Vinicius en el Emirates cobró fuerza durante un verano especialmente delicado para el extremo. El brasileño encaraba la última temporada de su anterior contrato con el Real Madrid, que expiraba en junio de 2027, y las negociaciones para prolongar su vínculo se atascaron durante semanas. El principal punto de fricción estuvo en las condiciones económicas: el entorno del jugador aspiraba a situarle en unas cifras próximas a los 30 millones de euros netos anuales, mientras el club blanco trataba de encontrar una fórmula que permitiera mantenerle sin alterar en exceso su estructura salarial. En ese escenario apareció el Arsenal, dispuesto a explorar la contratación de una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Vinicius y su renovación con el Madrid, clave

La situación terminó cambiando en agosto. El Real Madrid elevó su propuesta y consiguió desbloquear una negociación que amenazaba con prolongarse hasta el último año de contrato. Vinicius aceptó finalmente renovar hasta junio de 2032, con unas condiciones económicas cercanas a los 24 millones de euros anuales, poniendo punto final a las especulaciones sobre su futuro. La operación supuso también un alivio para el conjunto blanco, que evitó tener que afrontar una hipotética venta o, en el peor de los escenarios, la posibilidad de perder a uno de sus futbolistas más importantes como agente libre en 2027.

Keown, sin embargo, quiso darle una lectura positiva al hecho de que el Arsenal estuviera relacionado con un futbolista del calibre de Vinicius. "Para entrar en el Arsenal hay que ser un jugador de primer nivel. Y ambos lo son", afirmó al referirse también a Julián Álvarez, otro de los grandes nombres que fueron vinculados al proyecto londinense. El embajador ‘gunner’ considera que estos movimientos demuestran que el club ya puede competir por objetivos de la máxima categoría europea, aunque no termine cerrando todos los fichajes.