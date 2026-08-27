David Torres Valencia, 27 AGO 2026 - 18:48h.

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Hay despedidas que explican mucho más que un simple cambio de camiseta. La de Arnau Martínez del Girona FC es una de ellas. El nuevo jugador del Valencia CF, que ya ha completado su primer entrenamiento como valencianista y firma hasta 2031, quiso acordarse de uno de los grandes referentes que ha tenido durante su etapa en Montilivi en su despedida oficial con el Girona: Cristhian Stuani.

El uruguayo, le cogió el relevo publicó en su Instagram oficial un emotivo mensaje dedicado al defensa, acompañado de una fotografía de ambos con la camiseta del Girona. Stuani recordó que desde el primer día intentó acompañarle y ayudarle y que, con el paso del tiempo, Arnau se convirtió en "mucho más que un compañero", al que quiso y cuidó "como a un hermano pequeño".

El mensaje de Stuani

El capitán del Girona destacó también los valores y la personalidad del ahora futbolista del Valencia, al que considera uno de los referentes de la nueva generación del club. "El Valencia se lleva a un gran futbolista, pero yo me quedo con la suerte de haber podido compartir este camino contigo", escribió antes de desearle suerte en su nueva etapa.

La respuesta de Arnau

La respuesta de Arnau está a la altura. Y merece la pena leerla. El lateral quiso agradecer públicamente a Stuani todo lo aprendido dentro y fuera del terreno de juego.

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"Papi, capitán! Le doy las gracias a la vida por haberme cruzado contigo y por haber aprendido del mejor futbolista de la historia del Girona FC sobre el césped, pero también del mejor referente que he podido tener fuera", escribió.

Arnau recordó que Stuani le trató "como un hermano pequeño o como un hijo" y que le inculcó "los valores de este club". También le agradeció haberle permitido llevar el brazalete de capitán.

"Nos seguiremos viendo y me tendrás siempre para lo que necesites. Te quiero amigo", concluyó antes de cerrar con un mensaje inequívoco: "¡A por el ascenso!".

La despedida de Arnau y la respuesta de Stuani muestra que su relación va mucho más allá del fútbol. Valores, respeto y una relación construida durante años antes de que sus caminos se separen definitivamente.