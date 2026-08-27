David Torres Valencia, 27 AGO 2026 - 17:36h.

Arnau Martínez: " Creo que mi nivel puede dar un salto también al equipo"

Arnau Martínez se estrena con el Valencia CF con Riazor en el horizonte; Foulquier trabajó con balón al margen

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El Valencia CF regresó este jueves a la Ciudad Deportiva de Paterna para comenzar a preparar la visita del próximo domingo al Deportivo de La Coruña, en un entrenamiento marcado por las primeras horas de Arnau Martínez y Kayne Van Oevelen como jugadores valencianistas. Los titulares del encuentro ante el Real Betis realizaron trabajo regenerativo en el gimnasio, mientras que el resto de la plantilla se ejercitó sobre el césped a las órdenes de Carlos Corberán. La principal novedad fue la presencia de los dos últimos fichajes, que completaron su primer entrenamiento como valencianistas después de que se oficializasen sus respectivas llegadas.

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Arnau Martínez aterriza en Mestalla procedente del Girona FC con un contrato hasta 2031, mientras que Van Oevelen llega cedido desde el Ipswich Town. El defensa catalán, que puede actuar tanto de lateral derecho como de central, comienza así su adaptación al equipo y ya mira al partido de Riazor. De hecho, el propio futbolista dejó claro tras su llegada que está preparado para competir: "Estoy a disposición, he entrenado con el grupo, he hecho la pretemporada con el Girona FC. Estoy bien para jugar".

Arnau explica su polivalencia: clave para ser titular incluso

Una de las características que ha llevado al Valencia a apostar por Arnau Martínez es precisamente su capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones. El futbolista explicó durante su presentación que su recorrido le ha permitido adquirir experiencia en varias zonas de la defensa y del centro del campo.

"Cuando era muy pequeño jugaba de delantero, cuando llegué al FC Barcelona me pusieron de central. En el FC Barcelona combinaba central y mediocentro", recordó Arnau en su presentación. Su evolución continuó posteriormente en Girona, donde Míchel terminó asentándole en posiciones exteriores.

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"Francisco en defensa de tres jugué de central zurdo y diestro, pero Míchel me puso de carrilero y más de lateral", explicó el nuevo jugador del Valencia.

Foulquier, un paso más en su recuperación

La otra noticia positiva de la sesión la protagonizó Dimitri Foulquier. El lateral participó con el grupo y dio un nuevo paso adelante en la recuperación de la lesión de rodilla que le ha mantenido varios meses alejado de los terrenos de juego. Su presencia en el entrenamiento, eso sí, todavía no implica que haya recibido el alta competitiva y parece que está lejos.

Luis Rioja, que reapareció ante el Betis y disputó más de media hora, se quedó este jueves en el interior de las instalaciones.

Por su parte, Copete y Justin De Haas continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Con este escenario, Arnau Martínez ya se perfila como una de las novedades que habrá que seguir de cara a la convocatoria para Riazor e, incluso, para el posible once titular si Diakhaby no aguanta.