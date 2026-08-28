David Torres 28 AGO 2026 - 13:58h.

Ante las lesiones y la acumulación de minutos, podría salir de inicio en Riazor

Arnau Martínez, del debut a la DANA: dos tuits, un dorsal, un barrio alternativo y un destino, Mestalla

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ValenciaArnau Martínez ya está listo para estrenarse con el Valencia CF y lo hará, además, con un dorsal cargado de historia: el 22. El lateral catalán heredará el número que dejó Baptiste Santamaría y que en su día estrenaron míticos como Pepe Gálvez y nada menos que David Albelda. El futbolista ya está inscrito en LALIGA después de que la rescisión de Alberto Marí haya liberado una ficha en la plantilla valencianista.

El nuevo jugador del Valencia ha llegado con ritmo competitivo y con ganas de jugar. Tras completar la pretemporada con el Girona, Arnau se incorporó el jueves al trabajo con sus nuevos compañeros y dejó claro que está preparado para competir en Riazor: "Estoy a disposición, he entrenado con el grupo, he hecho la pretemporada con el Girona FC. Estoy bien para jugar", dijo en su presentación.

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Un ticket para el once de Riazor: Maffeo con molestias, Guido roto

El calendario también puede jugar a favor de Arnau. El Valencia afrontará en Riazor su tercer partido en apenas una semana y Carlos Corberán está obligado a gestionar las cargas. El cansancio y las lesiones han reducido las alternativas del técnico, especialmente en una defensa que llega muy exigida. La baja de Guido Rodríguez ha hecho que el técnico de Cheste se plantee hasta un cambio de sistema.

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Foulquier todavía no tiene el alta competitiva pese a que ya ha trabajado con balón y ha dado un paso adelante en su recuperación. Justin De Haas, Copete, Diego López, Sergi Canós y el propio Alberto Marí son algunas de las bajas que condicionan la convocatoria.

A todo ello se suma la necesidad de administrar los minutos de futbolistas que han tenido que asumir mucho protagonismo desde el comienzo del curso. Maffeo es uno de ellos. El lateral llegó para reforzar una posición especialmente castigada y ahora la aparición de Arnau ofrece a Corberán una alternativa de primer nivel para repartir esfuerzos.

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El catalán, además, puede jugar tanto de lateral como de central. Su polivalencia encaja especialmente bien en el sistema de tres centrales y dos carrileros que el técnico ha utilizado en diferentes momentos. .

No sería, por tanto, una titularidad testimonial. Arnau llega preparado, está inscrito y tiene un contexto que puede favorecer su estreno desde el primer minuto. Corberán dispone ahora de un lateral derecho natural que también puede actuar como central y que, además, conoce perfectamente lo que significa competir con ritmo.

El propio jugador ya avisó de que se encuentra preparado. Riazor puede ser su primera oportunidad para demostrarlo.

Un dorsal ilustre

Arnau Martínez heredará el 22 que últimamente lució Baptiste Santamaría y que antes llevaron algunos ilustres como Albelda, Lucarelli, Pablo Aimar, o Pepe Gálvez, el primero que lo llevó.

En concreto estos son los 17 jugadores que llevaron antes que él el 22: Baptiste Santamaria (25/26), Luis Rioja (24/25), Alberto Marí (23/24), Marcos André (21/22 - 22/23), Maxi Gómez (19/20 - 20/21), Santi Mina (15/16 - 18/19), Carles Gil (14/15), Jérémy Mathieu (09/10 - 13/14), Edú Gaspar (05/06 - 08/09), Marco Di Vaio (05/06), Gonzalo de los Santos (04/05), Gonzalo de los Santos (01/02 - 02/03), Pablo Aimar (00/01), Líbero Parri (00/01), Gerardo García (99/00), Dennis Șerban (98/99 - 99/00), Cristiano Lucarelli (98/99), David Albelda (97/98), Pepe Gálvez (95/96 - 96/97)