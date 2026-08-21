David Torres 21 AGO 2026 - 13:51h.

Los dos entrarán en la convocatoria del equipo ante el Celta, al igual que Dani Raba

El Valencia CF se planta con Danjuma: no negociará su salida y el PSV estudia el pago de la cláusula

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ValenciaArnaut Danjuma es el último nombre propio que agita el mercado valencianista. Como ya ha venido publicando ElDesmarque, en los últimos días, el atacante neerlandés se reunió con Carlos Corberán para saber qué rol iba a tener en el equipo y, poco más o menos, pedirle ser titular. El entrenador de Cheste le explicó que si se queda tendrá protagonismo pero lo de salir de inicio es algo que tiene que ganarse sobre el césped y que no se lo puede garantizar. La respuesta no le convenció y, ante el interés que han suscitado en su país, el PSV está dispuesto a dar un paso más allá y pagar por él. En concreto, según ha comunicado Danjuma al Valencia, los neerlandeses estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescisión; cosa que todavía no ha sucedido. Ante esta respuesta, el Valencia CF tiene claro que no va a negociar su salida y que cuenta con él.

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También está en una situación similar André Almeida. El portugués está cerca de irse al Celta de Vigo, pero como el club no lo va a regalar y menos después de lo que pasó con el Swansea (André Almeida rechazó irse cuando estaba todo encaminado).

El Valencia, por su parte, ya ha dejado claro que no facilitará el traspaso antes del 22 de agosto, después del duelo entre ambos equipos en Mestalla. El acuerdo personal entre Almeida y el Celta existe y ahora queda por cerrar el entendimiento entre clubes, con una operación que rondan los 3 millones de euros más variables y que podría cerrarse, en todo caso, la semana que viene, después de que se dispute el Valencia-Celta. El jugador está encantado por salir, pero el Valencia CF se pone duro ante la inminente presencia del partido ante el Celta en Mestalla este sábado y, sobre todo, tras la experiencia con el Swansea, oferta que Almeida rechazó.

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Tocaba, en todo caso, escuchar a Carlos Corberán sobre los dos asuntos

Carlos Corberán habla de Danjuma y Almeida

El técnico de Cheste ha explicado al respecto que Mientras que el club no comunica lo contrario, cualquiera es jugador es del club a todos los efectos.

"Mientras que el club no comunique lo contrario, todos los jugadores son jugadores del Valencia. Los jugadores del Valencia que están entrenando, que están con muchas ganas, están en disposición de ayudar al equipo".

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Dani Raba, también

La temporada pasada Dani Raba no tuvo todos los minutos que se esperaban de él y durante este verano se ha hablado de una posible salida. Su situación no ha cambiado y el técnico cuenta con él, pero nadie descarta que en los últimos días de mercado intenten que salga del club. "Igual que cualquier jugador del Valencia, forma parte de la plantilla y está centrado en ofrecer su máximo rendimiento para ayudar de la mejor forma posible al club", dijo Corberán.