María Trigo Sevilla, 21 AGO 2026 - 09:22h.

El delantero se queda con el '19' que lucía Cucho y el canterano con el '12' de Ricardo Rodríguez

El Betis anuncia a Troy Parrott emulando 'Mindhunter' con Abde y Ruibal y todos enloquecen: "Dentrísimo de este club"

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El Real Betis encara la recta final del mercado de fichajes con sólo dos dorsales libres de la primera plantilla de cara a la temporada 26/27 que arranca este mismo viernes en el estadio de La Cartuja contra la Real Sociedad. Con la recién llegada de Troy Parrott y el 'ascenso' a pleno derecho de Ángel Ortiz, los números a elegir que quedan libres se han reducido, salvo que haya más salidas, al '14' y al '25'.

El lateral derecho verdiblanco pasa esta temporada a tener dorsal con el primer equipo. Abandona así el '40' que lució el curso pasado y pasará a lucir el '12' que llevaba Ricardo Rodríguez. Su condición de canterano es clave para elaborar la lista A de la Champions League.

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Las otras grandes novedades en cuanto a la elección de dorsales en el Betis son las que tomaron los fichajes: Facundo Bernal apostó por el '6' de Sergi Altimira, Fran García por el '11' de Bakambu, Diego Conde por el '13' de Adrián San Miguel y Troy Parrot por el '19' que llevaba Cucho Hernández, que ahora pasa a lucir el '9' que liberó Chimy Ávila.

La mayoría de estos cambios ya están reflejados en la web oficial del club, de la que se rescatan algunos detalles curiosos como es la presencia de Gonzalo Petit aunque sin dorsal y la ausencia de Iker Losada. Ambos jugadores se encuentran en la misma situación: el club les busca una salida tal y como ocurriera el curso pasado. Además, cabe destacar que Pablo García, aunque apunta a que se va, deja el '52' para llevar el '33', número que portaba el curso pasado en el filial.

Los dorsales del Real Betis para la 26/27

1 Álvaro Valles

2 Héctor Bellerín

3 Diego Llorente

4 Natan

5 Marc Bartra

6 Facundo Bernal

7 Antony

8 Pablo Fornals

9 Cucho Hernández

10 Ez Abde

11 Fran García

12 Ángel Ortiz

13 Diego Conde

14 LIBRE

15 Álvaro Fidalgo

16 Valentín Gómez

17 Rodrigo Riquelme

18 Nelson Deossa

19 Troy Parrott

20 Giovani Lo Celso

21 Marc Roca

22 Isco

23 Junior

24 Aitor Ruibal

25 LIBRE

33 Pablo García