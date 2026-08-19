María Trigo Sevilla, 19 AGO 2026 - 13:34h.

Tras su paso por el Real Betis, el delantero encuentra nuevo equipo a sus 32 años

La reflexión del Chimy Ávila tras salir del Betis: "El fútbol es un tráfico humano legalizado"

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Aunque a esta hora su perfil en redes sociales siga siendo con la camiseta del Real Betis, ya es oficial el fichaje de Chimy Ávila por Independiente de Avellaneda. Tras nueve temporadas en España, el delantero regresa al fútbol argentino para formar parte del conocico 'Rey de Copas'. Firma hasta diciembre de 2028 y lo anunciaron así: "¡Ezequiel Ávila es jugador de Independiente! El delantero llega libre tras un último paso por el Betis de España y ya firmó contrato hasta diciembre de 2028. ¡Ahora con todo, Chimy!", publicó el 'Rojo' en sus redes sociales, dando la bienvenida al futbolista de Rosario, de 32 años.

Su despedida del Betis

El delantero argentino fichó por el club verdiblanco en enero de 2024 y nunca llegó a ser titular indiscutible. Las lesiones fueron bastantes constantes y este verano se llegó a un acuerdo para poner fin al contrato que los vinculaba. Hace ya siete semanas que el delantero argentino se despidió así de la entidad: "Acá finaliza mi etapa en el @realbetisbalompie. Gracias por la oportunidad que me dieron. Fui muy feliz estos años en la ciudad del Betis. Ya cuentan en su hinchada con un bético más".

¿Cómo está Independiente?

El equipo de Buenos Aires acaba de vivir un cambio de rumbo, ya que su entrenador, Gustavo Quinteros, fue despedido y ha sido sustituido por el brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera, con el que se pretende un cambio de rumbo.

El 'Rojo' fue eliminado en octavos de final de la Copa Argentina y actualmente ocupa el tercer lugar en el Grupo A del Torneo Clausura. En la Tabla Anual, se mantiene noveno, aún peleando por los puestos de clasificación para las competiciones internacionales. Ahora, tras pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato, ya cuenta en sus filas con 'El Comandante'.