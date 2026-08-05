El Chimy Ávila negocia su vuelta a Argentina

Pepe Jiménez Sevill, 05 AGO 2026 - 11:16h.

El atacante tendría varias ofertas de su país tras salir del Betis

La reflexión del Chimy Ávila tras salir del Betis: "El fútbol es un tráfico humano legalizado"

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El destino del Chimy Ávila podría estar en argentina. El atacante, que finalizó el pasado 30 de junio su vinculación con el Betis, estaría negociando con Rosario Central su vuelta a su país... aunque tiene a otros equipos interesados.

Según cuenta el periodista argentino Germán García Grova, el exbético estaría negociando con Rosario Central un nuevo contrato para volver a jugar en Argentina, país en el que también le querría Boca Juniors, aunque sin oferta formal de momento.

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Ofrecido y relacionado con varios clubes, incluso con algunos españoles, el Chimy Ávila volvería a sus 32 años al país que le vio crecer, aunque no lo haría a San Lorenzo, club desde el que saltó al Huesca.

Si la operación se concreta, el punta cerraría su etapa en España tras jugar en el citado Huesca, en Osasuna y en el Betis, club contra el que cargó recientemente en una entrevista. "El fútbol es un tráfico humano legalizado. ¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva".

En LALIGA disputó un total de 185 encuentros en los que anotó 38 tantos, a los que habría que sumar los siete que hizo en 20 partidos en Copa del Rey y otros siete en LALIGA Hypermotion en 35 apariciones.

Ahora arranca una nueva etapa, sin pretemporada con sus compañeros y, si finalmente llega a Argentina, con la competición iniciada, pero a buen seguro que el carácter y la competitivad del ex del Betis le ayudará en sus primeras semanas.