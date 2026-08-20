Posibles alineaciones del Betis y la Real Sociedad para la jornada 2

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 20:59h.

La Real llega a La Cartuja sin novedades en su equipo

El sacrificio de Isco Alarcón en pretemporada: "Se ha exigido, pero no llega al 100%"

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La primera cita, con un poco retraso, de la temporada. El Betis recibe este viernes a la Real Sociedad en el que será el primer encuentro del curso para ambos equipos después de alargar sus vacaciones debido al Mundial. Dos equipos sin demasiadas novedades respecto al pasado curso, pero con mucho que decir en esta temporada.

Porque el Betis, en Champions League, y la Real Sociedad, en Europa League, serán dos de los clubes que representan a España en Europa y porque ambos clubes, en la historia reciente de la competición, han sido de lo más atractivo para ver en LALIGA EA Sports.

Las novedades del Betis

Manuel Pellegrini llega a la cita explicando que no hay "muchas novedades" en su equipo, pero sí tiene algunas piezas como Fran García, Facundo Bernal e incluso podríamos decir Isco Alarcón -tras su larga lesión- como piezas nuevas para su plantel.

En estas, y teniendo en cuenta que Abde se ha quedado sin convocar por su lesión, esperamos un once con Álvaro Valles en portería; Héctor Bellerín o Ángel Ortiz en banda derecha, Marc Bartra, Natan y Fran García en la zaga; en el centro, Facundo Bernal haría el doble pivote con Marc Roca y Pablo Fornals ocuparía la mediapunta; finalmente, junto al Cucho Hernández, Antony aparecería en banda derecha y Rodrigo Riquelme en la izquierda.

El posible once del Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín/Ángel Ortiz; Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernández.

Las novedades de la Real Sociedad

En la Real Sociedad las novedades son mucho menos. Sin fichajes hasta el momento, el conjunto vasco intenta encontrar en el mercado algún jugador que refuerce un plantel que se estrena en la competición con la baja de Guedes, que sigue recuperándose de su lesión.

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En estas, la gran duda estaría en la portería, donde Matarazzo no ha concretado si jugará Remiro o Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín y Sergio Gómez estarán en la zaga; Sucic, Herrera y Soler estarán en el centro; y arriba, en punta, Kubo, Barrene y Óskarsson.

El posible once de la Real Sociedad ante el Betis: Remiro/Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Sucic, Herrera, Soler; Kubo, Barrene y Óskarsson.