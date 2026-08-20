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La 'guasa' de Isco Alarcón en el entreno acaba con las bromas de Fornals por un 'caño'

La 'guasa' de Isco Alarcón en el rondo acaba con 'caño' de Fornals
Fornals, bromeando con Isco Alarcón. ElDesmarque
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Imposible tener mejor ambiente. El Betis cerró su preparación de cara al encuentro ante la Real Sociedad y, más allá de los últimos retoques tácticos, el entreno tuvo tiempo para las bromas, la guasa y los detallitos entre los mejores. Que le pregunten a Isco Alarcón por Pablo Fornals...

Nuestras cámaras se centraron este jueves en la figura de Isco Alarcón, que llegará disponible para la cita, y, entre muchas bromas, pudimos ver al capitán sonriente, con ganas de empezar el show, riéndose de gestos como el de su compañero Marc Bartra... y llevándose un cañito de Fornals.

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Por suerte, el '22' se lo tomó a bien, pero Fornals no dudó en bromear con él después de este bonito gesto técnico.

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