La 'guasa' de Isco Alarcón en el entreno acaba con las bromas de Fornals por un 'caño'

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 12:55h.

Excelente ambiente en la última sesión del Betis antes del estreno

El gesto 'hammer' de Pablo Fornals al marcar al Arsenal se hace viral entre los hinchas del West Ham

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Imposible tener mejor ambiente. El Betis cerró su preparación de cara al encuentro ante la Real Sociedad y, más allá de los últimos retoques tácticos, el entreno tuvo tiempo para las bromas, la guasa y los detallitos entre los mejores. Que le pregunten a Isco Alarcón por Pablo Fornals...

Nuestras cámaras se centraron este jueves en la figura de Isco Alarcón, que llegará disponible para la cita, y, entre muchas bromas, pudimos ver al capitán sonriente, con ganas de empezar el show, riéndose de gestos como el de su compañero Marc Bartra... y llevándose un cañito de Fornals.

Por suerte, el '22' se lo tomó a bien, pero Fornals no dudó en bromear con él después de este bonito gesto técnico.