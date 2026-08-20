Abde se pierde el estreno; Pablo García y Losada, convocados

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 12:26h.

Isco Alarcón y Bellerín sí estarán ante la Real Sociedad

Manuel Pellegrini vuelve para 'medir' a Héctor Bellerín y Abde

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Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha confirmado este jueves en sala de prensa que Abde no estará ante la Real Sociedad ya que, de momento, aún necesita "seguir recuperándose de su rodilla" a pesar de haber completado alguna sesión durante la semana.

El optimismo creado alrededor del marroquí, que enlazaba algunas sesiones con sus compañeros, se ha derrumbado cuando Manuel Pellegrini ha confirmado en sala de prensa que ni Abde, ni Lo Celso estarán con sus compañeros este viernes.

Respecto al marroquí, Pellegrini comentó que "aún debe seguir recuperándose de su rodilla", mientras que con el argentino fue mucho más comedido y apenas comentó que "las dolencias deben ser comentadas por el cuerpo médico".

Pablo García y Losada sí estarán ante la Real

Los que sí estarán ante la Real, al menos en convocatoria, son Pablo García e Iker Losada. A pesar de que ambos pueden salir de la entidad verdiblanca, Pellegrini les considera "profesionales" del plantel y cuenta con ambos para este primer encuentro en LALIGA.

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"Iker Losada está citado para mañana. No fue a Dublín porque íbamos a hacer menos cambios. Pertenece al Betis y tiene los mismos derechos que el resto. Es un puesto demasiado cubierto, tiene difícil tener espacio, pero es un profesional que entrena todos los días con nosotros", decía en sala de prensa.

Igualmente, también estarán convocados Héctor Bellerín, recuperado de sus molestias ante el Inter, e Isco Alarcón, que aunque no está para 90' "se ha exigido para estar lo mejor posible para el inicio de temporada".