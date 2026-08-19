Manuel Pellegrini vuelve para 'medir' a Héctor Bellerín y Abde

Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 10:36h.

El entrenador chileno atenderá a los medios de comunicación este jueves

Héctor Bellerín, las multas a los futbolistas y lo que su entorno no entiende: "Esa es la que más fuerte me parece"

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Penúltima sesión antes del estreno oficial. Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, volvió a dirigir este miércoles el entrenamiento verdiblanco -tras ausentarse el martes- con la novedad de Héctor Bellerín y la presencia, asentándose, de Abde. El chileno les mide de cara al debut.

Porque en este Betis, a la espera de refuerzos como Troy Parrott, las dudas son pocas en el once, situación que lleva a Manuel Pellegrini a medir a todos y cada uno de sus jugadores ante este esperado debut.

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Dos de los que querrían estar en el césped pero lo tienen altamente complicado son Abde y Bellerín. El primero, por falta de ritmo y apenas entrenamientos con el grupo; el segundo, por su recién reincorporación al grupo tras sus molestias ante el Inter.

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En estas, todo apunta a que Pellegrini apostará por Ángel Ortiz para la banda derecha para completar una zaga que debería reunir a Marc Bartra y Natan en el eje, con Fran García en la izquierda.

Para el ataque, sin Abde, es altamente probable que Pellegrini apueste por Riquelme en banda izquierda, dejando que Antony lidere la banda derecha y el Cucho Hernández, con Deossa casi como único recambio, se coloque en punta.

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Todo este tipo de interrogantes se solucionarán -o al menos se aclararán- este jueves, cuando Manuel Pellegrini atienda a los medios de comunicación en la que será su primera rueda de prensa oficial desde que acabase el curso... y con el mercado aún abierto.