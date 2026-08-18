Siete bajas en el Betis a tres días del debut en LaLiga

Álvaro Borrego 18 AGO 2026 - 10:22h.

Lo Celso, Ruibal, Petit y Diego Conde están descartados para el debut liguero de este viernes

El Betis ultima el fichaje de Álvaro de Pablo

Compartir







El Real Betis continúa ultimando los detalles para el debut liguero del próximo viernes, contra la Real Sociedad, en el que Manuel Pellegrini comenzará de manera oficial su séptima temporada al frente del conjunto verdiblanco. Para esta primera jornada el técnico chileno cuenta con una larga lista de ausencias, ya sea por lesión o por pequeñas molestias que impedirán estar a varios de los futbolistas. El entrenador sigue sin poder contar con Gio Lo Celso, que sigue un plan específico para tratar de superar los problemas físicos que arrastra. La suya, prácticamente confirmada, se suma a las ya conocidas de Aitor Ruibal o Diego Conde. Precisamente este último dio hoy martes un paso al frente en su recuperación, saltando a uno de los campos anexos para realizar trabajo específico con los readaptadores.

Lo Celso, tras incorporarse la pasada semana a la disciplina del club, tiene un plan específico de trabajo para alcanzar el estado físico de sus compañeros. En la sesión matinal de este martes tampoco se entrenaron Héctor Bellerín, que salió tocado del duelo contra el Inter de Milán aunque en principio debería reaparecer antes del próximo viernes, Gonzalo Petit, todavía con unos problemas musculares, y Morante, quien realizó trabajo específico en uno de los campos anexos junto a Diego Conde. La séptima ausencia en discordia es la de Gnangoro Bouare, que mientras no alcance un acuerdo para su renovación (tiene una oferta para alargar su contrato tres años más) seguirá trabajando con el filial.

La gran noticia sigue siendo la de Ez Abde, quien acumula una sesión más de trabajo junto al resto de sus compañeros y no tendrá problemas para llegar a la convocatoria del partido contra la Real Sociedad. Una de las noticias más reseñables de la jornada fue la ausencia de Manuel Pellegrini, quien no pudo dirigir el entrenamiento de este martes por razones personales.