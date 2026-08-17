El Betis respalda y refuerza su apuesta por Manu González

Álvaro Borrego 17 AGO 2026 - 19:03h.

El canterano sigue sumando minutos de calidad en el filial y el Betis le busca un sustituto para cubrir su ausencia, lo que ratifica la apuesta del club por su futuro

El Betis ultima el fichaje de Álvaro de Pablo

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Manu González es la gran apuesta para defender la portería del Real Betis durante el próximo lustro. Con 19 años recién cumplidos, el guardameta es una de las grandes esperanzas de la cantera y así se lo ha demostrado también a Manuel Pellegrini, habiéndose ganado por méritos propios el estar en dinámica de primer equipo durante la próxima temporada. Su puesta en escena contra el Inter de Milán fue de lo más positiva, pese a que esa capacidad para hacerse grande bajo palos poco o nada sorprendió a los que conocen su valía desde hace años. Un diamante en bruto limado, cuidado y trabajado en casa, que cuenta con la concesión de todos los estamentos del club.

Y es que la apuesta del Real Betis no es baladí. A principios de junio el club reforzó su confianza en el guardameta, titular con el filial y flamante campeón del Europeo sub19, extendiendo su contrato hasta 2029, con un salario y una cláusula a la altura de su proyección. Todavía sin la responsabilidad de asumir la titularidad, de momento presupuesta para Álvaro Valles, el club pretende que Manu González vaya quemando etapas de la manera más adecuada posible. Con pasos firmes pero sin prisas desmedidas. Esta temporada tendrá minutos con el primer equipo y mientras dure la lesión de Diego Conde será un fijo en las convocatorias Manuel Pellegrini, aunque conforme avance la competición, si no hay nuevas lesiones o su rendimiento dice que está para ser titular en la élite, podrá bajar puntualmente al filial para no perder el espíritu competitivo, condición sine qua non para un chico que todavía está en fase de crecimiento.

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Sea como fuere, en el club dan por hecho que su presencia con el filial será puntual y cada vez menos habitual, de ahí que el propio Real Betis le haya puesto remedio firmando un portero que cubra la ausencia de Manu González durante el grueso de la temporada. Según avanzó ElDesmarque la entidad está a un paso de concretar el fichaje de Álvaro de Pablo, procedente del Valladolid, arquero de 24 años que vendrá a suplir al de Isla Mayor. Una decisión tomada por la certeza plena de que el canterano se asentará con el primer equipo, lo que deja a las claras la fortísima apuesta del club, aunque eso no quite que pueda jugar puntualmente con el filial para no cortar de raíz su progresión.

Un Manu González que pese a sus 19 años ha alcanzado ese punto de madurez gracias a su trabajo con un coach particular, que le ayudó a cambiar la gestión de las emociones. Y con el tiempo aprendió a ganar confianza en sí mismo "El error al final es una emoción que hay que aprender a controlar. Es normal que cuando somos tan pequeños nos cueste y nos pese tanto, se nos llene mucho la mochila, pero eso se va aprendiendo poco a poco, con la experiencia, trabajando. Hoy puedo decir que tengo bastante confianza y el error me da igual", argumentaba hace unos meses para los medios del club.