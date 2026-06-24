Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUN 2026 - 09:53h.

El jugador del Real Betis ha explicado las multas que los clubes ponen a sus jugadores si no cumplen determinadas reglas

El Betis también da el paso y abre la puerta al fichaje de Dani Ceballos

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Las multas forman parte del día a día en muchos vestuarios del fútbol profesional. Retrasos a entrenamientos, cuestiones relacionadas con la preparación física o incumplimientos de horarios, como el castigo que se ha conocido en los últimos días de Luis de la Fuente en la Selección Española, suelen estar recogidas en los reglamentos internos de los clubes. Héctor Bellerín ha hablado ahora sobre algunas de estas sanciones durante su participación en el programa de Marc Giró en Atresmedia donde desveló una de las multas más sorprendentes que un equipo puede poner a su futbolista.

Héctor Bellerín habla de las multas de los clubes a sus futbolistas

El futbolista del Real Betis Balompié explicó que las sanciones económicas por llegar tarde son habituales y están normalizadas dentro de los equipos. Sin embargo, hay otra multa que considera especialmente llamativa: la relacionada con el control del peso de los jugadores. Bellerín contó que en algunos clubes los futbolistas tienen fijado un peso determinado y son sometidos a controles periódicos.

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Si un jugador supera el límite establecido, dispone de un margen de un día para volver a los parámetros marcados por el cuerpo técnico. En caso de no conseguirlo, se activa la sanción económica correspondiente. “Esa es la que más fuerte me parece”, reconoció el jugador, que también aseguró que es una de las normas que más cuesta entender a las personas de su entorno cuando habla de cómo funciona el fútbol profesional desde dentro.

El exjugador del Arsenal explicó además que las cantidades pueden alcanzar cifras muy elevadas dependiendo de la entidad y de la normativa interna. De hecho, señaló que existen clubes en los que este tipo de multas pueden llegar hasta los 10.000 euros. Estas declaraciones permiten conocer mejor algunas de las normas que rigen en los vestuarios de élite y que, pese a ser habituales dentro del fútbol profesional, siempre llaman la atención.