Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 10:21h.

El Betis abre la puerta al canterano tras su falta de continuidad

El Hull City prepara una oferta por Pablo García

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El acuerdo entre el Betis y el Hull City (aún, por poco) no está cerrado. Según informaban este pasado miércoles a ElDesmarque, las partes continuaban negociando y los avances, de momento, no eran definitivos, algo que ha reafirmado el propio Acun Ilıcalı, presidente del equipo inglés, asegurando que está "al 90%".

Porque aunque las partes entienden que es la operación idónea, aún quedan pequeños matices por cerrar. El Betis, por una parte, quiere conseguir algo más de cash directo en la operación y, además, intenta incluir una serie de variables que le permitan recoger más dinero por rendimiento o futuras ventas.

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Los ingleses, por su parte, están decididos. Creen que Pablo García se adaptará rápidamente al fútbol inglés y que, además, crecerá de tal manera que le permitirá recuperar la inversión en apenas unos años, apostando de manera decidida por él.

Por su parte, el jugador también confía en que se cierre todo a principios de la semana próxima, entendiendo que aquí en el Betis tiene la puerta cerrada con Antony y que merece más minutos y continuidad tras sus actuaciones tanto en categorías inferiores como en la rojita cada vez que ha sido convocado.

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Pablo García 'ayuda' a Dani Ceballos

Y canterano por canterano, porque la salida de Pablo García, que es prácticamente plusvalía al 100%, permitirá al Betis abrir el espacio -casi- necesario para concretar el deseado regreso de Dani Ceballos.

Desde la entidad verdiblanca aseguran que no sería suficiente, pero sí que sería un importante paso para conseguir el espacio suficiente para que Dani Ceballos no tenga problema alguno en números (salario y primas), ni en inscripción, donde el Betis ha cumplido con nota hasta ahora.