Fichaje sorpresa en el Atlético de Madrid: llega cedido desde el Mallorca

En principio, se incorporará al filial de Fernando Torres

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Movimiento sorpresa en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Inmersos ya en el tramo final del mes de agosto, la dirección deportiva rojiblanca se mueve en busca de refuerzos en casi todas las líneas para terminar de perfilar una plantilla que, de momento, tiene algunos agujeros importantes. Uno de ellos está en la delantera, tal y como se demostró en la alineación ante el Málaga CF de la primera jornada. Y es ahí donde llegará un refuerzo procedente del RCD Mallorca.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado, el Atlético "ha llegado a un acuerdo verbal" con el Mallorca para fichar a Marc Doménech. Su aterrizaje en la capital se producirá en forma de cesión con opción de compra. Ya hay "acuerdo entre clubes" y, a la espera de los últimos trámites, se espera que pueda pasar reconocimiento médico durante las próximas horas.

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En principio, Doménech reforzará al Atlético Madrileño y se pondrá a las órdenes de Fernando Torres, aunque el agujero ofensivo del primer equipo invita a pensar que podría llegar a tener un hueco en los planes de Diego Pablo Simeone.

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Quién es Marc Domènech, nuevo fichaje del Atlético de Madrid

Domènech es un atacante nacido en Mallorca de 19 años que cumplirá los 20 el próximo mes de diciembre. Se ha criado en las categorías inferiores del cuadro balear y jugó durante los últimos meses de pasado curso en calidad de cedido en el Ceuta, aunque sólo llegó a participar en ocho partidos en los que anotó un gol.

Llegó a debutar con el primer equipo del Mallorca el 27 de agosto de 2024, hace ya dos años, y ha disputado un total de 19 partidos con 'los mayores' sin llegar a ver portería. Con el filial suma 29 apariciones en las que ha anotado nueve goles y ha repartido una asistencia.

Marc juega de delantero centro, pero también puede partir desde una banda, preferiblemente desde el costado izquierdo, ya que es zurdo. El atacante, que tiene contrato con el Mallorca hasta 2029, llegará al filial rojiblanco en calidad de cedido y con opción de compra.