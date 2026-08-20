David Torres 20 AGO 2026 - 09:40h.

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ValenciaEn los últimos días Arnaut Danjuma está decidido a ser protagonista. El atacante neerlandés se reunió con Carlos Corberán para saber qué rol iba a tener en el equipo y, poco más o menos, pedirle ser titular. El entrenador de Cheste, según ha podido saber ElDesmarque, le explicó que si se queda tendrá protagonismo pero lo de salir de inicio es algo que tiene que ganarse sobre el césped.

En pretemporada ha jugado de delantero tras la lesión de Sadiq, pero en el esquema de Carlos Corberán cuadra en banda y tendrá minutos. El entrenador no está contento con lo que hizo Arnaut la campaña pasada, pero está dispuesto a darle oportunidades si se las gana. Además, el entrenador valencianista sabe que no va sobrado de efectivos y no quiere que se dé una salida más si antes no le garantizan un sustituto.

Protagonista en el mercado: el PSV da un paso más

Ante esta respuesta, Danjuma, que sigue teniendo cartel en su país, ha despertado la atención de otros clubs. El periodista Mounir Boualin destapó desde Países Bajos el seguimiento de Ajax y PSV al atacante. En ese sentido, es el PSV quien, según el periodista Salva Gomis, el que habría empezado ya los contactos para hacerse con sus servicios en las últimas horas.

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Hasta la fecha, Danjuma no ha dudado: quería quedarse. “Soy jugador del Valencia CF y estoy focalizado aquí. El año pasado fue un año duro para nosotros, teníamos más para dar y este año puede ser el año bueno para todos”, dijo a principios de mes. Sin embargo, tras la charla con Corberán tampoco cierra puertas a nada.

Cartel de transferible... si lo pagan

El Valencia CF lo tuvo siempre en la lista de jugadores que podían salir traspasados pero las dificultades de encontrar refuerzos y la voluntad de Danjuma de quedarse ha ido modificando este planteamiento. Ahora, avanza Marca, su precio de salida es de 4 millones de euros pero la realidad es que será el mercado quien ponga su precio. El club espera paciente y el técnico también. El futbolista prioriza quedarse y continuar en Mestalla ahora mismo es la opción más plausible, pero nadie descarta ahora ningún escenario. Dependerá de si llega la oferta formal del PSV.

Eso sí, lo que está claro es que, si el Valencia CF traspasa a Danjuma, necesitará fichar dos extremos y no uno como ahora.