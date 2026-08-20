Pablo Maffeo: "Vengo a Valencia con la intención de quedarme el día de mañana"
"¿Vinicius? Mi motivación es jugar en el Valencia CF"
Pablo Maffeo llega cedido con opción de compra por valor de 3.5 millones de euros
El Valencia CF repatría a Maffeo, el viejo enemigo de Vinícius que ya se las tuvo con Gayà
ValenciaEl Valencia CF ha fichado a Pablo Maffeo. El hispano-argentino llega cedido procedente del Olympiacos con una opción de compra no obligatoria por valor de 3.5 millones de euros. El ex mallorquinista vuelve a España después de estar apenas unos meses en Grecia, donde la eliminación en la previa de la Champions, ha precipitado su salida. Si bien es cierto, Maffeo, que tiene a su hija viviendo en Valencia, en cuanto escuchó la posibilidad de llegar al conjunto de Mestalla, no lo dudó. El lateral ha aterrizado pasadas la 1 de la madrugada de este jueves en el Aeropuerto de Manises. Lo ha hecho, feliz y con ganas por empezar en su nuevo destino y con ganas de convencer a todos "para quedarme aquí el día de mañana"
Además, Maffeo ha comentado las siguientes cuestiones:
¿Qué supone para ti volver al Valencia CF?
La verdad es que es un sueño, un deseo que tengo desde hace mucho tiempo. Desde que conocí la opción, desde el primer día estaba deseando venir. Estoy muy contento de estar aquí.
Vienes con la vitola y la necesidad de ser titular. ¿Crees que podrías llegar al sábado?
Estoy disponible para el míster y para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce, sabe cómo soy. Lo voy a dar todo y estoy muy contento de estar aquí.
¿Qué rápido ha sido todo? En apenas dos o tres días se ha cerrado la operación.
Tampoco he tenido mucho que pensar. Cuando supe que existía la opción, ya te digo que fue antes de firmar con el Olympiacos. Ya conocía que se podía dar y al final se ha dado. Estoy muy contento.
¿Qué ha pasado para salir de Grecia? No es habitual que haya traspasos en el mismo mercado.
No ha pasado nada. Es una opción que se me planteó, que a mí me encajó por todo y ya está. No ha pasado nada raro en Grecia ni aquí. Simplemente se ha dado así y estoy encantado.
Tienes una rivalidad con el Real Madrid y con Vinicius, y llegas a un club que también comparte un poco esa línea. ¿Te motivan especialmente esos retos y esos partidos de tensión?
Yo vengo aquí a competir cada partido al máximo. Vengo a ayudar al equipo y a poder quedarme aquí, que para mí, a día de hoy, es mi deseo. Quiero poder quedarme aquí el día de mañana. Voy a competir igual contra el Madrid que en Copa del Rey o contra quien me pongan.
¿Pero no motivan especialmente esos partidos?
Esos partidos motivan especialmente. Para mí, jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo.
¿Qué objetivo te marcas personalmente y qué objetivo crees que tienes con el Valencia?
Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro o fuera del campo, cuando me toque jugar o cuando no me toque jugar. Y, como ya he dicho antes, poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
Pablo Maffeo, experiencia y rendimiento inmediato
Pablo Maffeo, de 29 años. Nacido el 12 de julio de 1997 en Sant Joan Despí, Barcelona, desde 2021 militaba en el Mallorca, con el que ha disputado 160 partidos (5 goles y 15 asistencias). Anteriormente, jugó en el Girona, la SD Huesca, el Stuttgart y el Manchester City. El nuevo defensa de nuestro equipo llega tras una intensa temporada en LaLiga con el Mallorca (31 partidos), sumando un total de 211 apariciones en la máxima categoría del fútbol español.
El jugador debe ahora someterse a la revisión médica, firmar su nuevo contrato y ponerse a las órdenes de Carlos Corberán de forma inmediata.