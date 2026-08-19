"Te mato, balón de playa"

El Valencia CF se lanza a por Pablo Maffeo: llegará cedido con opción de compra

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ValenciaEl Valencia CF ha cerrado la incorporación de Pablo Maffeo para reforzar el lateral derecho. El hispano-argentino, que había salido del Mallorca rumbo al Olympiacos este verano, regresa así a LaLiga para ponerse a las órdenes de Carlos Corberán. Un fichaje que aporta experiencia y, también, un nombre inevitablemente asociado a Vinícius Júnior, un jugador que se las tiene tiesas con Mestalla después de su denuncia de racismo y ser expulsado dos veces en Valencia al grito de "tonto, tonto".

Maffeo se ganó hace tiempo la etiqueta de ‘anti-Vinícius’ por sus reiterados duelos con el brasileño. La rivalidad comenzó en marzo de 2022, cuando una entrada del lateral sobre el madridista encendió un partido que terminó convirtiéndose en un particular cara a cara. Desde entonces, cada Mallorca-Real Madrid ha dejado algún capítulo entre ambos.

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Todos los piques Vinicius - Maffeo

La tensión volvió a dispararse en febrero de 2023. Maffeo y Vinícius intercambiaron gestos y palabras durante buena parte del encuentro y el lateral llegó a mandar a llorar al brasileño, que posteriormente respondió con un abrazo irónico. La relación tampoco mejoró fuera del césped: en 2024, Maffeo reaccionó con ironía en redes sociales a una polémica arbitral en el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético; también con Vinicius de por medio. Eso fue a más. Maffeo anunció el cierre de su cuenta en X por “las burlas y ataques” recibidos por seguidores blancos a cuenta de su rivalidad con el brasileño y de sus lágrimas cuando, días antes, el cuadro insular perdió la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club.

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“Vi un comentario hacia mi hija y, antes de entrar al trapo, calentarme y mandar a tomar por culo a alguien, para ser yo el quinqui y el macarra, mejor lo cierro”, argumentó.

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La Supercopa de 2025

La semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Mallorca en 2025 también se vio manchada por la trifulca que algunos jugadores de ambos equipos protagonizaron al final del partido a cuenta de la tensa relación que volvieron a escenificar el delantero Vinícius Júnior y el defensa Pablo Maffeo, una rivalidad que viene de atrás. Desde los primeros minutos, el brasileño y el hispanoargentino se enzarzaron y mantuvieron constantes roces que elevaron la tensión durante el encuentro y que desembocó en la tangana, desatada por una colleja de Bellingham a Maffeo cuando el árbitro estaba a punto de pitar el final.

En uno de los lances del juego en los que saltaron chispas, al delantero madridista se le oyó decir al dirigirse a Maffeo: "Eres malísimo. Vas a casa".

Para que nada falte, también en 2025, en una entrevista para un pódcast en la que el defensa mallorquinista, aficionado al boxeo, alardeó en tono jocoso de que Vinícius no le aguantaría ni un asalto en un hipotético combate. “Podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en diez segundos”, se jactó el lateral de 27 años, nacido en Sant Joan Despí (Barcelona) de madre argentina y padre italiano.

El último capítulo: "balón de playa"

El reencuentro de abril de 2026 elevó de nuevo la temperatura. Vinícius llegó a decirle «te mato» después de un lance y Maffeo respondió con provocaciones, llamándole «llorón» y "balón de playa". El brasileño siguió el juego con ironía y ambos volvieron a acaparar los focos en Son Moix.

El caso es que las provocaciones entre uno y otro, que en ocasiones se han hecho virales, vienen de las últimas dos temporadas y se han reproducido cuando madridistas y bermellones se han enfrentado.

El precedente con Gayà

Maffeo también protagonizó una polémica que el Valencia no olvida, aunque en este caso por culpa del colegiado. En abril de 2026, durante el Mallorca-Valencia, cazó a José Luis Gayà dentro del área en el minuto 95 al pisarle el tendón de Aquiles después de que el capitán valencianista centrara. César Soto Grado no señaló penalti y el VAR tampoco intervino. El Valencia protestó públicamente y trasladó posteriormente su malestar al CTA.