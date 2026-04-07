La última rivalidad entre Vinicius y Maffeo entre protestas, piques y un 'te mato'

Celia Pérez 07 ABR 2026 - 08:36h.

Ambos volvieron a captar los focos una vez más

El Big Data predice el final de LALIGA tras la última jornada: el descenso, al rojo vivo con el Sevilla

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El Real Madrid perdió este sábado ante el Mallorca en un duelo en el que los bermellones consiguieron dejar los tres puntos en Son Moix gracias a los goles de Manu Morlanes y Vedat Muriqi. Un duelo que alejó al cuadro blanco definitivamente de la pelea por el título liguero y en el que una vez más, Vinicius y Maffeo captaron todos los focos. Cada encuentro que mide a baleares y madrileños, ambos reviven un pique que comenzó en marzo de 2022 y que cuatro años después aún continúa al rojo vivo.

Tal y como muestra El Día Después, Este último cara a cara no iba a ser menos y ya en el primer duelo entre ambos, Vini acaba en el suelo y protestando posteriormente al árbitro que no pitara nada. A continuación, gestos de Maffeo con la mano aludiendo a las protestas del brasileño. Cada encontronazo entre ellos es más brusco, de los que Pablo continúa saliendo victorioso.

Ya con el 1-1, Vini encara y consigue salvar una patada de Maffeo, aunque una vez pasada la jugada va en busca de él. Pablo le señala con el dedo y Vini le espeta 'te mato'. Luego el brasileño protesta al colegiado haber pitado fuera de juego de Tiago y Maffeo va hacia él espetándole '¿qué te pasa a ti?'. A lo que Vini pide: 'eh, tarjeta'. Y Pablo es amonestado con amarilla.

Pero no queda ahí, y Maffeo continúa con un 'no seas tan pesado, eres un llorón' y luego un 'eres un balón de playa', a lo que Vini se ríe con un 'de playa, sí'.

El pique entre ambos no es nuevo y cada enfrentamiento entre ellos vuelve a dejar en evidencia la tensión que existe entre ambos. El primer gran encontronazo fue en el duelo de marzo de 2022 en Son Moix. Todo comenzó con una entrada muy dura de Maffeo a Vinicius en la que Sánchez Martínez no señaló ni falta ni amonestación. El brasileño sí que la vio poco después por protestar.

A partir de ese momento, el partido se convirtió en un cara a cara entre ambos, con constantes intercambios de palabras y gestos de desaprobación, y que se han ido alargando a lo largo de las temporadas.