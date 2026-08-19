David Torres 19 AGO 2026 - 07:45h.

Si el Valencia CF quiere aspirar a Europa, debe acometer aún tres o cuatro fichajes más

El Valencia CF se lanza a por Pablo Maffeo: llegará cedido con opción de compra

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ValenciaEl Valencia CF tiene muy encaminadas dos operaciones que permitirían aliviar parte de las urgencias de Carlos Corberán: la llegada del lateral derecho Pablo Maffeo, después de que el fichaje de Arnau Martínez se complicara y la cesión de un portero suplente como Kayne Van Oevelen que, a falta de oficialización, permitará dar salida a Vicent Abril. Sin embargo, a falta de dos semanas para el cierre del mercado, los problemas y las necesidades de la plantilla siguen siendo mayores. El club avanza en dos frentes, pero todavía tiene trabajo por delante.

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El plan inicial y el trabajo se acumula

En el plan inicial siempre estuvo apuntalar la plantilla al final de agosto, pero la realidad es que, si de verdad quiere llegar a Europa, el trabajo se le acumula. Los fichajes imprescindibles se añaden ahora a los retoques necesarios de última hora.

Así, el lateral derecho ha sido durante todo el verano la gran prioridad. Tras las dificultades con otras opciones y después de que Meunier dejara tirado a los de Mestalla, Arnau Martínez se convirtió en la opción elegida. El Valencia intensificó las conversaciones con el Girona y el acuerdo con el futbolista estaba avanzado, pero la aparición del Fulham lo truncó todo. Era una operación costosa para la economía de Mestalla, que rápidamente abrió el frente de Pablo Maffeo, que llegará cedido con opción de compra

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En la portería, el escenario también empieza a despejarse. Kayne Van Oevelen es la elección del Valencia para convertirse en el segundo guardameta por detrás de Stole Dimitrievski. Su llegada permitiría, además, que Vicent Abril saliera cedido para continuar con su formación y acumular minutos lejos de Mestalla.

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Los problemas en el mercado del Valencia CF no acaban con el lateral

Pero el mercado no termina ahí. Ni mucho menos. El Valencia sueña, aspira, busca y desea encontrar un delantero que ocupe el espacio dejado por Lucas Beltrán. El perfil que se persigue es el de un atacante capaz de actuar como segunda punta y ofrecer una alternativa diferente a Hugo Duro. La necesidad está identificada desde hace semanas.

También se busca un extremo. La lesión de Diego López y la salida de Ramazani han reducido las alternativas en banda y obligan a rastrear el mercado en busca de un jugador que aporte desborde y competencia. El deseo inicial incluso contemplaba incorporar dos futbolistas para esa posición, aunque la realidad económica obliga a priorizar.

Y todavía hay más. El Valencia estaría encantado de ampliar la plantilla con otro central y, si las circunstancias del mercado lo permiten, con un segundo extremo. Son necesidades que no tienen el carácter imprescindible del lateral o el delantero, pero que permitirían a Corberán disponer de una plantilla más profunda y competitiva que de verdad aspire a Europa.

El problema es el de siempre: hay más necesidades que dinero. El Valencia debe acertar con recursos limitados, apurando cesiones, oportunidades y operaciones de bajo coste. Dos fichajes pueden estar cerca, pero el mercado sigue teniendo muchos deberes pendientes.