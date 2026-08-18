David Torres 18 AGO 2026 - 16:32h.

Gayà, leyenda del club, está dispuesto a bajarse el sueldo hasta un 70%, pero la oferta es inferior

La renovación de Gayà, entre el legado, la generosidad y la altura de miras

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ValenciaLa renovación de José Luis Gayà por el Valencia CF sigue todavía en pañales. El Valencia CF ya sabe que su primera oferta a la baja no ha sido ni contemplada por el futbolista y sus agentes. Las intenciones están claras: el club quiere renovar a su capitán y el futbolista quiere acabar su carrera en Mestalla, pero las distancias están muy lejos cuando acaba contrato en junio de 2027 y con la temporada a punto de comenzar y después de haber firmado una temporada en la que ha sido el tercer futbolista con más minutos en el Valencia CF.

Gayà está dispuesto a bajarse el sueldo hasta un 70%

El futbolista, está dispuesto a rebajarse el sueldo hasta un 70% aceptando las dos campañas extras que le oferta el Valencia CF, pero no menos. Es más, según ha podido saber ElDesmarque, el jugador acepta cobrar el salario en diferido. Es decir, empezar ya con su nuevo contrato desde esta temporada aunque tiene firmado un contrato anterior. En este escenario, el club presentó una oferta pero ahora sabe tal y como ha avanzado Tribuna Deportiva, que está muy lejos de lo que se necesita para que el futbolista continúe en Mestalla.

Todos las posibilidades que se contemplan en la renovación pasan por una rebaja de sueldo del capitán, cosa en la que están de acuerdo club y jugador, pero el futbolista y sus agentes se han puesto un suelo y la primera oferta del Valencia CF no llega ni se aproxima a esos números.

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Una nueva oferta acorde a su status en la plantilla

En este punto, el Valencia CF, con Ron Gourlay a la cabeza, que sigue queriendo renovar a Gayà, tiene previsto, como ha avanzado la cadena SER, mejorar su oferta de ampliación por un jugador que es leyenda en el club por número de partidos y pero que, de momento, tiene sobre la mesa una propuesta muy lejos de su status actual e histórico y que le situaría como uno de los jugadores profesionales menos pagados de la plantilla (medio millón de euros por año extra de contrato). Por tanto, si quiere llegar a un acuerdo, deberá hacer su nueva oferta acorde a su status actual dentro del equipo.