El Valencia CF dispuesto a renovar a Gayà que quiere seguir: buena predisposición pero se ponen dos condiciones

Todo lo que no sea resolver rápido la renovación dejará víctimas en el camino

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ValenciaSe lo admito. La renovación de José Luis Gayà es un tema que me preocupa. Una cosa que creo que tendría que ser positiva puede acabar polarizando de nuevo al valencianismo, algo que siempre es negativo. No me gusta cómo ha empezado el debate mediática y socialmente hablando: casi por sorpresa, sin aparente planificación y con las dos partes torciendo un poco el gesto ante algo que tendría que ser motivo de orgullo y felicidad para el valencianismo. Olvidemos que es Gayà. ¿Tener a un lateral izquierdo, que es el que más minutos ha jugado esta temporada pasada queriendo renovar contigo su contrato y dispuesto a bajarse el sueldo no puede ser malo verdad? Olvidemos que es el Valencia CF ¿Que un club de élite en España, el de tu casa, del que tú y los tuyos sois aficionados toda la vida, que te ha hecho un hombre, esté dispuesto a ofrecerte la renovación no puede ser malo verdad?

Pues ya verán como, si las dos partes no son generosas en sus planteamientos y se alarga mucho en el tiempo, esto acabará como el rosario de la aurora y víctimas deportivas, al margen de que renueve o no.

Legado, respeto y generosidad, las tres claves de la renovación de Gayà

Voy con mi opinión del asunto. Para que la cosa no se estropee hay dos cosas que, tanto el club como Gayà, deben tener en cuenta. Su renovación no va sólo de (rebajar) dinero, va de legado y de respeto. Si Gayà quisiera pegar un atraco estaría firmando ya con un club árabe. Si el Valencia CF tuviera cinco jugadores en su historia con el legado de Gayà, lo dejaría ir sin más. Pero como estoy convencido de que José quiere quedarse y de que el Valencia CF quiere que se quede (Hasta Ron Gourlay que es el último en llegar sabe lo que significa Gayà para este club), el futbolista tendrá que ser generoso y renunciar a una parte importante de su sueldo y el Valencia CF hacerle una oferta de verdad, no la primera intentona que ha hecho. Una oferta que le deje en un buen lugar dentro del escalafón salarial aunque sea cobrando mucho menos que ahora y que permita al valencianismo decir que Gayà es su One Club Man y que se retire siendo el que más temporadas en la historia ha estado en el primer equipo.

El timming

La renovación ha empezado ya. Gayà, de momento, sigue en su papel y ya es el primero que ha rajado públicamente por el aplazamiento de la primera jornada (cosa que el club no puede hacer porque es una imposición de LALIGA). “Que tengamos tres partidos nada más empezar no se ha visto nunca, pero nosotros nos tenemos que adaptar lo antes posible". El club también está en su papel y ha hecho una primera aproximación que está muy lejos de lo que debe ser tu apuesta por tu capitán, que ya estrenó el brazalete ante el Petro de Luanda.

Pero el tiempo corre y corre en contra de todos. Espero, aunque sea anti-periodístico, que las negociaciones sean rápidas y discretas y que no se alarguen mucho. No quiero imaginar cada semana, en función de si el equipo gana o pierde o si Gayà ha jugado bien o mal. Estar sometiendo a debate si el de Pedreguer es dios y ofrecerle hasta el Nou Mestalla si el Valencia gana, o, al contrario decir que se merece que lo dejen ir libre si han perdido, puede ser una tortura para todos. Por favor, pido altitud de miras, conciencia de club y sentimiento de pertenencia a ambas partes. Aquí no puede haber ni ganadores, ni perdedores. Siendo generosos será un win-win de manual y siempre podremos contar a nuestros nietos que nosotros fuimos coetáneos del jugador con ¿? más partidos en la historia del Valencia CF. Ojalá. Les dejo, que empieza la final.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com