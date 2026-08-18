David Torres 18 AGO 2026 - 12:12h.

Rioja y Foulquier siguen al margen

Luis Rioja aumenta el problemón del Valencia en el mercado: la opción de recortar plazos

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ValenciaEl Valencia CF continuó este martes los entrenamientos para preparar el debut liguero del sábado ante el Celta de Vigo en Mestalla con la presencia del delantero nigeriano Sadiq Umar, que confirma así que estará disponible para el estreno, y con la novedad del extremo sevillano Luis Rioja sobre el césped.

El delantero nigeriano se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros, una vez recuperado de la lesión muscular que le ha impedido participar en gran parte de la pretemporada y, salvo contratiempo, estará disponible para el primer partido

Rioja y Foulquier, al margen

El extremo Rioja por su parte, continúa con su proceso de recuperación tras su lesión del cuádriceps derecho y está esforzándose para llegar al encuentro del fin de semana. Por ello, el trabajo de estos días está encaminado a que pueda, al menos, entrar en la convocatoria ante el conjunto gallego, aunque parece complicado.

Descartado para ese duelo está Dimitri Foulquier, que también trabaja al margen, así como José Copete, que aún tardará varias semanas en volver, y, por supuesto, los lesionados de larga duración: Sergi Canós y Diego López.

De esta forma, el Valencia afrontará así los últimos días antes de su debut liguero con Sadiq plenamente recuperado y con la incógnita de Rioja, mientras el técnico Carlos Corberán termina de perfilar el equipo que se medirá al Celta el sábado a las 19:30 horas. Mientras, el club sigue trabajando para poder cerrar el fichaje de Arnau Martínez para el lateral derecho y también incorporar jugadores para otras demarcaciones como la portería y el extremo. Si bien es cierto, si llega Kayne Van Oevelen a la meta, saldrá Vicent Abril hacia Tarragona.