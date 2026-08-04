Luis Rioja aumenta el problemón del Valencia en el mercado: la opción de recortar plazos

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 19:25h.

Los extremos, prácticamente en cuadro

El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja y un 'favor' del Athletic

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A perro flaco, todo son pulgas. El Valencia CF está viviendo un nuevo mercado de fichajes repleto de dificultades que está impidiendo cerrar operaciones que incluso estaban encarriladas. Fiel ejemplo de ello es el lateral derecho, prioridad ché este verano y que sigue sin aterrizar en Mestalla. Y por si fuese poco, este martes se ha conocido una noticia que aumenta los problemas.

El pasado sábado, el equipo de Carlos Corberán disputaba su quinto amistoso de la pretemporada. El empate ante el Stoke City dejó una mala noticia con Luis Rioja como protagonista que se ha confirmado en las últimas horas.

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Luis Rioja aumenta el problemón del Valencia en el mercado

El extremo derecho, un fijo en los esquemas valencianistas, se perderá el arranque de LALIGA EA Sports 2026/27. El club habla de una microrrotura en el cuádriceps que podría tenerle alejado de los terrenos de juego entre cuatro o seis semanas. No obstante, Luis Rioja cree que puede acortar los plazos hasta las tres-cinco semanas.

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La lesión del futbolista sevillano aumenta el problemón del Valencia en el mercado de fichajes. A 18 días del debut en la competición doméstica, Carlos Corberán no cuenta con extremos sanos en la plantilla. Sin Diego López ni Luis Rioja, el técnico ché se encomienda en las bandas a Ryunosuke Sato y Arnaut Danjuma. Este último parece haber cambiado la opinión del entrenador tras sus últimas actuaciones en la pretemporada.

El parte médico al completo

Este es el comunicado oficial valencianista en el que se informa de la lesión de Luis Rioja: "Tras las pruebas realizadas el jugador del Valencia CF, Luis Rioja, presenta una lesión de la musculatura de su cuádriceps derecho sufrida este sábado durante el partido amistoso frente al Stoke City. El interior valencianista seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".