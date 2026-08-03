David Torres 03 AGO 2026 - 11:11h.

Si ahora empezara LALIGA, el técnico parece tener claro su esquema

La oferta de Arnaut Danjuma para no salir del Valencia CF: "Me siento cómodo ahí"

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ValenciaEl Trofeo Naranja ante el Newcastle será la última gran prueba antes del estreno liguero, aunque hay un amistoso en negociación ante el Raja Casablanca, pero Carlos Corberán ya ha enseñado buena parte de sus cartas durante la pretemporada... Las que tiene. A falta de fichajes claro está. El reparto de minutos en los cinco amistosos disputados hasta la fecha permite intuir cuál es la columna vertebral del Valencia CF y qué posiciones siguen abiertas a pocos días del comienzo de LALIGA.

El posible once titular si hoy comenzara LALIGA

Para definir si hoy comenzara LALIGA, hay que analizar línea por línea lo que ha hecho el técnico hasta fecha.

En la portería , Vicente Abril ha sido el futbolista más utilizado de toda la plantilla con 225 minutos, disputando completos los cuatro primeros amistosos. Sin embargo, la reaparición de Stole Dimitrievski frente al Stoke City hace pensar que el internacional macedonio recuperará la titularidad cuando alcance su mejor estado de forma.

La defensa es, probablemente, la línea con menos dudas. César Tárrega (218 minutos), De Haas (202) y José Gayà (210) figuran entre los jugadores con mayor carga de trabajo en la preparación estival. En el lateral derecho, Rodrigo Gamón parece haber tomado ventaja sobre Monferrer y Aarón Mayol en la rotación de Corberán. Ahí es dónde está el gran hueco que urge cubrir. Falta un fichaje.

En el centro del campo, el técnico ha repetido con frecuencia la pareja formada por Guido Rodríguez y Ugrinic, mientras que Javi Guerra se consolida como el eje del juego ofensivo del equipo. Pepelu y Aliou Dieng aparecen como las principales alternativas para la sala de máquinas y mantienen abierta la competencia por un puesto.

En ataque también hay señales claras. Luis Rioja se ha asentado como una pieza fija en la banda, mientras que Ryunosuke Sato ha ido ganando protagonismo hasta enlazar titularidades en los últimos encuentros, confirmando la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en el joven japonés. Aún así, falta un fichaje para esa demarcación

La principal incógnita sigue estando en la delantera. Hugo Duro ha acumulado más minutos durante la pretemporada, pero la llegada de Arnaut Danjuma invita a pensar que el neerlandés está llamado a ocupar la referencia ofensiva cuando alcance el ritmo competitivo adecuado. Con Sadiq tocado, es una de las grandes dudas del once titular.

Si la temporada comenzara hoy, el once que más se aproxima a la idea de Corberán sería: Dimitrievski; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic; Rioja, Javi Guerra, Ryunosuke Sato; Danjuma o Hugo Duro. Un equipo con una base consolidada, aunque todavía con varios duelos por resolver antes del estreno liguero que terminarán por perfilar el equipo, ver los jugadores recuperados y cuáles no etán..

Estos han sido los onces que ha utilizado Carlos Corberán:

Estos han sido los onces que ha utilizado Carlos Corberán:

Ante el Petro de Luanda : Vicent Abril; Mayol; Iker Córdoba; Tárrega; Gayà; Pepelu; Ugrinic; Otorbi; Rioja; Javi Guerra; Hugo Duro;

Vicent Abril; Rubo; De Haas; Wanjala; Jesús Vázquez; Dieng; Guido; Raba; Gamón; Almeida y Sadiq.

Ante el CD Eldense: V. Abril, Guido, Diakhaby (Wanjala, 34’), Sadiq, De Haas, Raba, J. Vázquez ©, Ugrinic, Rubo, Otorbi y Ryunosuke Sato.

V. Abril, Gamón, Tárrega, Wanjala (I. Córdoba, 61’), Gayà ©, Pepelu, Dieng, Javi Guerra, Almeida, L. Rioja y Hugo Duro.

Ante el CD Castellón: Vicente Abril, Wanjala, Tárrega ©, De Haas, J. Vázquez, Guido, Javi Guerra, Ugrinic, L. Rioja, Ryunosuke Sato y Hugo Duro.

V. Abril, Gamón, Diakhaby, I. Córdoba, Gayà, Dieng, Pepelu, Raba, Almeida, Otorbi y Sadiq.

Ante el Derby County: Vicent Abril; Gamón, Tárrega, De Haas y Gayà; Guido Rodríguez y Dieng; Rioja, Javi Guerra, Sato y Danjuma

Cristian Rivero; Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; Ugrinic, Almeida y Mayol; Otorbi, Raba y Hugo Duro.

Ante el Stoke City: Dimitrievski, Monferrer (Gamón, 60’), Tárrega (Wanjala, 85’), De Haas (I. Córdoba, 68’), Gayà © (J. Vázquez, 60’), Guido (Mayol, 85’), Ugrinic (Dieng, 60’), L. Rioja (Otorbi, 46’), Ryunosuke, (Hugo Duro, 46’), Javi Guerra (Raba, 46’) y Danjuma (A. Almeida, 60’).

Los minutos de todos los jugadores en pretemporada

Vicente Abril; Rodrigo Gamón, César Tárrega, De Haas, José Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic; Luis Rioja, Javi Guerra, Dani Raba y Hugo Duro son los futbolistas que más minutos han jugado en cada posición; pero a la hora de la verdad: Dimitrievski, Danjuma o Sato fueron los que saltaron de inicio.